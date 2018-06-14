Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması: Tutuklu olan kişi aday olamaz, olmamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne cezaevinde 1,5 senedir tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçimlerde yarışmaması gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Bir eksiklik, yanlışlık var. Burada illa mahkumiyeti adaylık şartları arasında saymamamız lazım. Tutuklu olan kişi aday olamaz, olmamalı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV, 360 ve Anadolu Yayıncılar Birliği'nin ortak canlı yayınında konuştu.
Seçimlerden sonra ilk işlerinin OHAL'i kaldırmak olacağını söyleyen Erdoğan, OHAL'in "seçim kampanyalarını engellediği" yönündeki eleştirilere tepki gösterdi.
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil, terör tehdidi altındaki bölgeleri kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiri…24 Haziran'dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL'i kaldırmak olacaktır.
"OHAL'i kaldırmak demek, tamamıyla yok etmek, geri dönmemek anlamında değil. Biz terörü gördüğümüzde en sert tedbir neyse onu yine alırız."
Erdoğan'ın hedefinde Türkiye'nin kredi notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de vardı.
"İnşallah 24 Haziran'dan sonra o Moody's'e bir operasyon da biz çekeceğiz" diye konuşan Erdoğan, şirketi "Türkiye'yi karalamaya" çalışmakla suçladı.
Erdoğan, "Biz Moody's'in üyesi olmadığımız halde olur olmaz açıklamalar yapıyor. Sıfır açıklaması yaptı, büyüme 7,4 çıktı. Sen bu kadar önemli konumda bir firma olacaksın ve 'Türkiye'yi nasıl zor duruma sokarım' diye adımlar atacaksın. Başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.
Moody's, Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 2,5'e indirmişti.
Gerekçe olarak üç ana neden sıralamıştı: Yüksek enflasyon; artan petrol fiyatları ve TL'deki değer kaybı. Moody's raporunda, Erdoğan'ın Londra ziyaretinde para politikasına dair yaptığı açıklamalar sonucunda Merkez Bankası'nın bağımsızlığının da sorgulanır hale geldiğini vurgulamıştı.
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