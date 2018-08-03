Erdoğan'dan Halka Çağrı: 'Yastık Altından Dövizlerinizi Çıkartın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyasaların merakla beklediği yeni kabinenin 100 günlük eylem planını bugün Ankara’da açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunu üstlendiği eylem planında ekonomiden sanayiye, dış politikadan sağlık ve enerjiye kadar 400 projenin yer aldığını söyleyen Erdoğan, tümünü anlatmasının çok zaman alacağını belirterek bunlardan öne çıkanları tanıttı. OVP tarihi bir kez daha değişti Cumhurbaşkanı 100 günde hayata geçirilecek projelerin 46 milyar bütçesi olduğunu ifade etti. Erdoğan, piyasaların merakla beklediği Orta Vadeli Program hakkında daha önce Eylül sonu olarak verilmiş ancak dün Maliye Bakanı tarafından Eylül başı olarak güncellenmiş tarihi bir kez daha değiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “OVP’yi ağustos ayı sonuna kadar ilan etmeyi planlıyoruz” dedi. Erdoğan, yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesapta yöneterek yılda 3 ile 4 milyar lira arasında ilave gelir elde etmeyi planladıklarını da ifade etti. ‘Ekonomi savaşıyla karşı karşıyayız’

Cumhurbaşkanı konuşmasını yalnız ilk 100 günde neler yapacaklarını anlatmakla sınırlamazken, hem AKP hükümetlerinin bugüne kadar bitirdiği projeleri hatırlattı hem de yeni kabine döneminde yapmayı planladıkları projeleri aktardı. Konuşmasında Türkiye’nin ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, vatandaşlardan yastık altındaki dövizlerini Türk Lirası'na çevirmelerini istedi. Erdoğan, “Kişi başına milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız gelişmelerin ekonomi alanında programları yavaşlattığı gerçektir. 15 Temmuz gibi hadiselerin hedefinde ekonomimizin de olduğu gerçektir. Ekonomi savaşıyla karşı karşıyayız. Biz bu savaştan da galip çıkacağız. Kamu kaynakları tek elde toplanarak uzun vadede yıllık 3-4 milyar lira gelir sağlanacak. Buradan milletimize sesleniyorum, yastık altından gelin dövizlerinizi çıkartın. Dolar ve avrolarınızı, altınlarınızı çıkartın. Yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun” dedi.

‘Yastıkların içindeki dövizleri çıkarın, milli ve yerli duruşunuzu güçlendirin’ Dövizdeki dalgalanmadan rahatsız olduğu anlaşılan Erdoğan, konuşmasının sonunda döviz varlıklarının TL’ye çevrilmesi konusunun altını bir kez daha çizdi. “Ekonomiyle ilgili söylenenlere karalama programlarıyla sağa sola koşanlara bakmayın. Biz bu işleri aştık, aşıyoruz aşacağız. Biz Türkiye’yi sadece altyapı insan gücüyle büyütmekle kalmadık, asıl önemlisi asırlardır yaşadığımız bozgun gerileme ve kayıp iklimini tersine çevirmiş olmamızdır. Yurtdışına giden vatandaşlarımız, başı dik, özgüvenle bayrağına sahip çıkarak dolaşabiliyor. Ülke içinde herkes geleceğe umutla bakıyor. Yastıkların içindeki döviz altınları çıkarın. Ve böylece bu şekilde yerli ve milli duruşunuzu güçlendirin.” Türkiye yeni dönemde Çin piyasasında borçlanmaya gidecek Cumhurbaşkanı, bugüne kadar dış borçlanmada daha çok Batılı ülkeleri tercih eden Türkiye’nin yeni dönemde Çin’e yöneleceğini söylerken buna gerekçe olarak son dönemde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunun sürekli düşürmesine işaret etti.

“Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz.” ‘Kanal İstanbul’u hayata geçirmekte kararlıyız, iki butik şehir kuracağız’ Erdoğan’ın 100 gün içinde olmasa da uzun vadede Türkiye’nin önüne koyduğu en büyük proje Kanal İstanbul oldu. “Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak. Çevre düzeni planlarını ve imar planları onaya sunuyoruz. Bu proje finansmanı itibariyle 22 milyon metrekare arazinin TOKİ'ye devriyle tamamlanıyor. Bu projeyi hayata geçirmeye kararlıyız. Çok önemli bir stratejik durum da boğazda yaşadıklarımızdır. Kandilli civarında geçen günlerde bir kuru yük gemisi yalıya bindirdi. Saatlerce boğaz tıkandı. Bizim bunun alternatifini üretmemiz gerekiyordu. Hem alternatifi üretiyoruz hem de iki tane butik şehir kuruyoruz. Bunlar bizim rezerv alanlarımızı oluşturacak. Dikey mimarinin egemen olduğu değil yatay mimarinin egemen olduğu bir şehircilik anlayış olacak.”

‘Atatürk Havalimanı, millet bahçesi olacak; Emlak Bankası tekrar faaliyete geçecek’ Yeni kabinenin icraatları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadi olan millet bahçelerinden beşinin tamamlanması, İstanbul’a inşa edilen 3. havalimanının 29 Ekim’e yetiştirilmesi ve Emlak Bankası’nın yeniden faaliyete geçirilmesi de yer alıyor. “Millet bahçelerinin beşini bu dönemde tamamlıyoruz. Atatürk Havalimanı'nı 29 Ekim'de üçüncü havalimanı bittikten sonra oraya taşıyoruz. En büyük millet bahçesi Atatürk Havalimanı olacak. Malum her yer beton yığınlarıyla doldu. 100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim ediyor, 16 bin konut ve işyerinin de temelini atıyoruz. İmar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapı ile ilgili işlemi tamamlıyoruz. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankası'nı tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz.” ‘ABD’yle Münbiç’teki işbirliğimizin diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz’ Dış politika başlığında Irak’ta yeni başkonsolosluklar açılması bulunurken, Erdoğan, rahip Brunson krizi nedeniyle ABD’yle yaşanan gerilimin Münbiç’teki işbirliğine yansımamasını temenni etti.

“Dış politika vizyonumuza uygun şekilde dünyadaki diplomatik misyonlarımızın sayısını 163'ten 240'a çıkardık. Terör örgütlerinin yurtdışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi için diplomatik girişimlerimiz sürüyor. Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz. Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı, 100 günlük dönem içinde yeniden faaliyete geçiriyoruz.” Erdoğan: “Akdeniz’de bildiğimizi yapacağız, ikinci sondaj gemisi alıyoruz” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında “enerji” de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı: “Enerji ihtiyaçlarımızın karşılanması konusunda başarılı çalışmalara imza attık. 3. nükleer santralimizi Trakya'da kurmayı planlıyoruz. 100 günlük sürede Şırnak ve Artvin'e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar Hakkari'ye de doğalgaz vermek. Akdeniz'de bir derin deniz ve bir sığ deniz sondajı başlatarak bu bölgedeki haklarımızı koruma kararlılığımızı gösteriyor. Birileri bir araya gelip ‘Türkiye ne yapıyor?’ falan demiş. Türkiye bildiğini yapıyor. İkinci bir sondaj gemisi alıyoruz.”