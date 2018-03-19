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Erdoğan’dan ‘Harekata Devam’ Mesajı

19.03.2018 17:28 | Son Güncelleme

Türkiye 20 Ocak’ta başlattığı Afrin operasyonunun 58’inci gününde Afrin kent merkezine girdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın devam edeceği yönünde açık mesajlar verdi

Erdoğan’dan ‘Harekata Devam’ Mesajı

Türkiye 20 Ocak’ta başlattığı Afrin operasyonunun 58’inci gününde Afrin kent merkezine girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Çanakkale zaferinin 103. yıldönümü kutlamasıyla ilgili törende bu haberi verdiğinde TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri şehirdeki tuzaklama ve mayınlama benzeri risk oluşturan konularda temizlik çalışmalarına başlamıştı bile.

Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’e ulaşan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bundan sonraki hedefi ne olacak?

Yanıt yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

Erdoğan: Sincar’a da gireriz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı, harekatın devam edeceği yönünde açık mesajlar verdi.

Erdoğan, “Dün Afrin şehir merkezini kontrol altına alarak harekatın en önemli aşaması geride kaldı. Ardından Menbiç, Resulayn, Kamışlı şeklinde koridoru ortadan kaldırana kadar süreç devam edecek. Kuzey Irak'taki terör kamplarını da kontrolümüz altına alarak, zira merkezi yönetime söyledik, Sincar, halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar'a gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksanız. Bu iş çok daha uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur” dedi.

Bozdağ: (TSK) Terör koridoru ve terör devleti oluşturma projesini de yok etmiştir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da AKP MYK toplantısı öncesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunarak, TSK’nın operasyonlarının süreceğinin işaretini verdi.

“Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Terör örgütü orayı Türkiye'ye bırakmış değil. Terör örgütüne ait bazı sosyal medya hesaplarında kendilerinin çekildiğine dair haberler yer alıyor. Kendileri çekilmediler korktular kaçtılar. Bizim Afrin bölgesine yaptığımız Zeytin Dalı Harekatı; sadece bölgeyi PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ teröristlerinden temizleme hedefiyle sınırlı değildir. Bu sadece hedeflerden biri. En önemli hedef, bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesini çökertmektir. Zeytin Dalı Harekatı dün ulaştığı son başarılı hedeflerle beraber terör koridoru ve terör devleti oluşturma projesini de yok etmiştir, çökertmiştir.”

YPG/PYD’nin güçlenmesinden hükümetin “yanlış politikalarını” sorumlu tutan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün Edremit’te yaptığı konuşmada Afrin harekatının mecburiyet olduğunu söylerken “Menbiç ve Fırat’ın doğusu da YPG’den temizlenmeli” dedi.

CHP: Menbiç Afrin kadar kolay olmayacak, ABD PKK’dan kolay kolay vazgeçmez

Cumhuriyet Halk Partisi ise Afrin harekatının iç siyasette kullanıldığı gerekçesiyle bundan rahatsızlığını dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM’de düzenlendiği basın toplantısında Menbiç’e yönelik harekatın Afrin’den daha zor olacağını belirtti.

Yılmaz, “TSK’nın kanıyla canıyla kazanmış olduğu Afrin mücadelesinin iç politikaya malzeme yapılmasını asla kabul etmeyiz. Bu TSK’nın bir mücadelesidir. Afrin kent merkezinin PKK’dan temizlenmesi bizim memnuniyet duyacağımız bir konudur. Menbiç, Afrin kadar kolay olmayacaktır. PKK yapılanmasının, Afrin’den kaçan bu yapılanmanın Menbiç’e yığılacağını ve Fırat’ın doğusunda önemli bir yığınak yapacağını biliyoruz. Burada ABD’nin PKK’dan kolay kolay vazgeçmeyeceğini belirtmemiz gerekir. Atılacak adımlarda mutlaka bölgesel ittifaklarla hareket edilmesi önem taşıyacak. ABD’nin himayesi var ve silahlandırdığı terör unsurları var. Ayrıca perde arkasında kabul etmeseler de Rusya ile örtülü götürülen bir uzlaşı var. Zor olacak” dedi.

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