Erdoğan’dan ‘Harekata Devam’ Mesajı

Erdoğan, “Dün Afrin şehir merkezini kontrol altına alarak harekatın en önemli aşaması geride kaldı. Ardından Menbiç, Resulayn, Kamışlı şeklinde koridoru ortadan kaldırana kadar süreç devam edecek. Kuzey Irak'taki terör kamplarını da kontrolümüz altına alarak, zira merkezi yönetime söyledik, Sincar, halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar'a gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksanız. Bu iş çok daha uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Çanakkale zaferinin 103. yıldönümü kutlamasıyla ilgili törende bu haberi verdiğinde TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri şehirdeki tuzaklama ve mayınlama benzeri risk oluşturan konularda temizlik çalışmalarına başlamıştı bile.

Bozdağ: (TSK) Terör koridoru ve terör devleti oluşturma projesini de yok etmiştir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da AKP MYK toplantısı öncesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunarak, TSK’nın operasyonlarının süreceğinin işaretini verdi.

“Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Terör örgütü orayı Türkiye'ye bırakmış değil. Terör örgütüne ait bazı sosyal medya hesaplarında kendilerinin çekildiğine dair haberler yer alıyor. Kendileri çekilmediler korktular kaçtılar. Bizim Afrin bölgesine yaptığımız Zeytin Dalı Harekatı; sadece bölgeyi PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ teröristlerinden temizleme hedefiyle sınırlı değildir. Bu sadece hedeflerden biri. En önemli hedef, bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesini çökertmektir. Zeytin Dalı Harekatı dün ulaştığı son başarılı hedeflerle beraber terör koridoru ve terör devleti oluşturma projesini de yok etmiştir, çökertmiştir.”

YPG/PYD’nin güçlenmesinden hükümetin “yanlış politikalarını” sorumlu tutan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün Edremit’te yaptığı konuşmada Afrin harekatının mecburiyet olduğunu söylerken “Menbiç ve Fırat’ın doğusu da YPG’den temizlenmeli” dedi.