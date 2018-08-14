Erdoğan’dan Iphone ve Amerikan Elektronik Ürünlerine Boykot Çağrısı

Türkiye ile ABD arasında süren gerilimde Ankara’dan yeni bir hamle geldi. Bugün SETA Vakfı’nın düzenlediği “İktidarının 16. Yılında AK Parti” başlıklı sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’den ithal edilecek elektronik ürünlere boykot uygulanacağını açıkladı. “Bu ürünlerin ithalinde herhangi bir Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların Iphone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs Vestel var. Biz bunları uygulayacağız” diyen Erdoğan, ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği çeliğe getirdiği vergi artışı gibi ekstra bir vergi artışından bahsetmedi. Bu arada Erdoğan’ın sözlerinin ardından Twitter’da açılan #boykot etiketi Türkiye’de birinci tüm dünyada ikinci sıraya yükseldi. Türkiye’deki Amerikan menşeili teknoloji şirketlerinde Apple, Google ve HP öne çıkıyor Cumhurbaşkanı’nın ismini zikrettiği Apple, cep telefonunda %25, tablette %9,2 diz üstü bilgisayar pazarında %8 civarında pazar payına sahip. IDC’nin (International Data Corporation) verilerine göre, 2018’in ilk çeyreğinde yaklaşık 900 bin diz üstü bilgisayar Türkiye’ye ithal edildi. Bu pazarda da bir başka Amerikan şirketi HP %20 ile Çin şirketi Lenovo’nun ardından pazar ikinci sırada bulunuyor. Yine bir diğer ABD şirketi Dell’in de %3 pazar payı bulunuyor.

Bu şirketlerin dışında Google, Microsoft, Intel, IBM de Türkiye’de uzun zamandır bulunan ABD menşeili teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Bu arada Türk Hava Yolları ve Türk Telekom, sosyal medyada başlatılan #ABDyeReklamVerme kampanyasında katılarak Google ve Facebook gibi mecralara reklam vermeme kararı aldıklarını duyurdular. Erdoğan: ‘Eskiden örtük yapılırdı şimdi bodoslama üzerimize geliyorlar’ Daha önce Türkiye’ye ekonomik savaş açıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez ülkenin ekonomik saldırı altında olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı, “Eskiden bu işler daha örtülü dolaylı yollardan yapılırdı. Şimdi bodoslama şekilde üzerimize geliyorlar. Yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan biri ekonomik, diğeri siyasi tavırdır. Ekonominin gerektirdiği teknik tedbirleri aldık, alıyoruz. Bana göre asıl önemli olan husus siyasi duruşumuzu sağlam tutmaktır. Madem maruz kaldığımız saldırının ekonominin gerçek durumuyla ilgisi yoktur, işin arkasında başka niyetler vardır, öyleyse bizim de kendimizi buna göre konumlandırmamız gerekiyor. Bunları söylerken, ekonomi alanında, cari açık faizler enflasyon başta olmak üzere çözmemiz gereken bazı sorunlarımız olduğu gerçeğini gözden ırak tutmuyoruz” dedi.

Erdoğan: ‘ABD sadece ülkemizi değil, Çin’den Rusya’ya İran’dan Avrupa’ya kadar pek çok yeri hedef almış durumda’ Türkiye’nin borçlarını tıkır tıkır ödediği, satın alma paritesi bakımından dünyanın 13. büyük ekonomisi olduğu bir anda böyle bir ekonomik saldırıya muhatap olduğunu belirten Erdoğan, ABD’nin yalnız Türkiye’yi değil birçok ülkeyi hedefe aldığını vurguladı: “Kamu borç stokunun ödemesi konusunda Avrupa'nın en iyisiyiz. Türkiye üretemez duruma mı düştü? Hayır. İhracatta turizmde rekorlar kırdığımız dönemden geçiyoruz. Bir savaşa mı girdik? İşgale mi uğradık? Hayır. Tam tersine kendi topraklarımızda da bölgede de huzurun güvenin teminatı bir ülke durumundayız. İşin ekonomi tarafının küresel boyutu olduğu açıkça ortadadır. Amerika sadece ülkemizi değil, Çin’den Rusya’ya İran’dan Avrupa’ya kadar pek çok yeri ekonomik bakımdan hedef almış durumda. Hemen yanı başında Kanada’yı hedef almış durumdadır. Ama bu durum tek başına ülkemizde yaşananları izaha yetmiyor. Demek ki ülkemize yönelik daha derin bir operasyon var.”