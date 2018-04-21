Erdoğan’dan İş Dünyasına: 'Yurtdışına Para Kaçıranı Affetmeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dört ay içinde üçüncü kez iş dünyasının yurtdışına para çıkışı iddialarıyla ilgili konuştu. Dış Ekonomik Kurulu’nun İstanbul’da düzenlenen genel kurulunda bu konuyu yeniden gündeme getiren Erdoğan, yurt dışına para kaçırma iddialarını önce tezvirat (yalan dolan) olarak niteledi; ardından bu yola başvuranlar varsa bu kişilerin affedilmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, “Birileri ısrarla ülkemizdeki iş adamlarımızın varlıklarını dışarıya çıkardıkları yönde tezviratlar üretiyor. Her kim işini ticaretini yatırımlarını büyütmek geliştirmek için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın affetmeyiz. Milletimizin de eli hem bu dünyada hem öteki dünyada yakalarında olacaktır. Bu ülkenin ve milletin imkanları ile büyüyen herkese yakışan kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bu sözlerim yurt dışına yatırım yapanlara değil varlık kaçıranlar varsa onlaradır. Böyle bir davranışın geçerli bir izahı olamaz” dedi. “Birileri OHAL’i bahane ederek iş dünyasının şevkini kırmak istiyor”

İş dünyasından özellikle de TÜSİAD’dan gelen OHAL’le ilgili eleştiriler de Erdoğan’ın gündemindeydi. 19 Nisan’da yedinci kez üç aylığına uzatılan Olağanüstü Hal’in sekizinci ve dokuzuncu kere de uzatabileceğini belirten Cumhurbaşkanı, bu uygulamanın işçi grevlerini de engellelediğini ima etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zaman zaman kulağımıza, birilerinin, Olağanüstü Hal uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı yönünde şikâyetler geliyor. OHAL'in terörle mücadele dışında kullanılması oldu mu? 20 yıl öncesine gidin, grevlerin olduğu günleri hatırlıyor musun? OHAL sadece terör örgütlerini engelliyor. Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dünyamıza sesleniyorum. Nerede ve ne sebeple olursa olsun, her kim, iş adamlarımızı bu tür bahanelerle sıkıştırıyor, tehdit ediyor, yönlendiriyorsa, lütfen en yakınındaki yetkiliden başlamak üzere gerekiyorsa şahsıma kadar bu durumu bildirsin. Haksız ve mesnetsiz yere böyle bir davranışın içine giren hiç kimsenin, adı, sanı, unvanı ne olursa olsun gözünün yaşına bakmayız” diye konuştu.

“Yeni hükümette iş dünyasından pehlivanlar da göreceğiz” Cumhurbaşkanı DEİK üyelerine yaptığı konuşmada yeni kabinede dışarıdan işadamların olabileceğinin mesajını da verdi ve “Kabineden belli sayıda oluşacak hükümet parlamentodan değil çünkü parlamentodan gelirse parlamento üyeliğinden istifa edecek. Dışarıdan üyeler almamız mümkün olacak. İş dünyamızın içindeki pehlivanları göreceğiz bakalım" sözleriyle dikkat çekti. Erdoğan “Varlıkların yurtdışına kaçırılması vatana ihanet” sözlerini düzeltmişti Erdoğan, yurtdışına para kaçırılma iddialarını ilk kez 3 Aralık 2007’de AKP Muş İl Kongresi’nde gündeme taşımıştı. Cumhurbaşkanı, burada yaptığı konuşmada yurtdışına para çıkarılmasını vatana ihanet olarak nitelemiş ve “Şimdi Türkiye'ye bir kumpas uyguluyorlar. Bazı haberler alıyorum, bazı sinyaller alıyorum. Bazı işadamlarının varlıklarını yurtdışına kaçırma gibi bir gayretleri olduğunu duyuyorum. Buna izin verilmeyecek, bu adımlar vatana ihanettir” diye konuşmuştu. Bu açıklamasının ardından döviz kurunda meydana gelen artış üzerine Erdoğan bir gün sonra AK Parti genel merkezinde yaptığı konuşmada ifadelerini yumuşatmıştı.