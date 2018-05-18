Erdoğan'dan İsrail'e Nazi benzetmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İsrail'i sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, "İsrail'in saldırıları sonucunda bir kısmı ağır 2 bin 700 Filistinli de yaralandı. Açık ve net söylüyorum İsrail'in yaptığı haydutluktur, vahşettir, devlet terörüdür” şeklinde konuştu.
Kırk ülkenin katıldığı toplantıdaki konuşmasında Erdoğan, "75 yıl önce Avrupa'da Musevilere yapılan zulümle bugün Gazzelinin maruz kaldıkları vahşet arasında hiçbir fark olmadığını” söyledi. Erdoğan, "İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarında her türlü işkenceye uğrayan insanların çocukları maalesef bugün adeta Nazilere taş çıkartan yöntemlerle masum Filistinlilere saldırdığını” kaydetti. "İki ayağı olmayan, tekerlekli sandalyedeki insanları katletmenin başka türlü izah edilemeyeceğini” söyleyen Erdoğan, "kadınları, çocukları, masum göstericileri vahşice öldürmenin tek bir geçerli mazereti olamayacağını” belirtti.
Erdoğan, "Bugün, burada verdiğimiz mesajların tüm dünya tarafından ciddiyetle değerlendirileceğine inanıyorum. İnşallah açıklayacağımız sonuç bildirgesi, tüm İslam dünyasında, tüm dünyada çok daha farklı bir tesir uyandıracaktır" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantı öncesinde Müslüman ülkelere "Filistin’e sahip çıkma” çağrısında bulunmuştu.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Cuma günü, İsrail askerlerinin hafta başında Filistinli protestoculara ateş açtığı ve 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği olayların araştırılması için Gazze Şeridi'ne bir savaş suçları inceleme heyeti gönderilmesini kararlaştırmıştı.
DW/BÜ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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