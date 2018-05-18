Erdoğan'dan İsrail'e Nazi benzetmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İsrail'i sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, "İsrail'in saldırıları sonucunda bir kısmı ağır 2 bin 700 Filistinli de yaralandı. Açık ve net söylüyorum İsrail'in yaptığı haydutluktur, vahşettir, devlet terörüdür” şeklinde konuştu.

Kırk ülkenin katıldığı toplantıdaki konuşmasında Erdoğan, "75 yıl önce Avrupa'da Musevilere yapılan zulümle bugün Gazzelinin maruz kaldıkları vahşet arasında hiçbir fark olmadığını” söyledi. Erdoğan, "İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarında her türlü işkenceye uğrayan insanların çocukları maalesef bugün adeta Nazilere taş çıkartan yöntemlerle masum Filistinlilere saldırdığını” kaydetti. "İki ayağı olmayan, tekerlekli sandalyedeki insanları katletmenin başka türlü izah edilemeyeceğini” söyleyen Erdoğan, "kadınları, çocukları, masum göstericileri vahşice öldürmenin tek bir geçerli mazereti olamayacağını” belirtti.