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Erdoğan'dan İYİ Parti'ye geçen CHP'lilere: İradenizi nasıl bu kadar ucuza sattınız?

29.04.2018 13:03 | Son Güncelleme

AKP Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran'da yapılacak erken seçim öncesi CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiline "iradenizi nasıl bu kadar ucuza satıyorsunuz?" sözleriyle yüklendi.

Erdoğan'dan İYİ Parti'ye geçen CHP'lilere: İradenizi nasıl bu kadar ucuza sattınız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak erken seçim öncesi İstanbul'da konuştu. Erdoğan, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilini "iradelerini ucuza satmakla" suçladı.

AKP Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde konuşan Erdoğan, "Size Bay Kemal talimat verdi diye bunu yerine getirirseniz, bu şahsiyetsizliktir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan muhalefetin iffikat arayışlarına şu sözlerle yüklendi:

"Ahlakı, ilkesi olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete faydası olur. Rüzgar gülü gibi esintiye göre yön değiştiren, eğilip bükülen bir siyasi anlayış popülizmin bataklığında debelenmeye mahkumdur."

Erdoğan'ın bu sözleri, adaylığıyla ilgili tartışmalar sonrası cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayan11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir mesaj olarak da yorumlandı.

Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Gül'ün ismini vermesiyle tartışmaya açılan iddialara "geniş bir mütabakat ortaya çıkmadığını" söylemişti.

AKP ve MHP'nin "erken seçim" kararının ardından CHP 15 milletvekilini İYİ Parti'ye "ödünç" vererek iktidar kanadına karşı ilk "ters köşe" çıkışını yapmıştı. İYİ Parti, CHP'nin bu beklenmedik hamlesinin hemen ardından Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) seçim vizesi almayı başardı.

Erdoğan, vekillerini "ihraç" etmekle suçladığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu "diktatör" olarak nitelemişti.

Kılıçdaroğlu "15 milletvekiline 'gidin kumpası bozun' dedik. Recep Bey, sen demokrasiyi bilmezsin" sözleriyle Erdoğan'a yanıt vermişti.

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı

Pazar günü Gençlik Kolları Kongresi öncesi konuşan Başbakan Binali Yıldırım da Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığına aday olmadı çağrısında bulundu.

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gün sayıyoruz ana muhalefet partisinde tık yok. Ay'dan mı getirelim, Mars'tan mı getirelim, uzaydan mı gelsin? Kemal bey, sen parti başkanısın, ana muhalefet partisinin genel başkanısın, sana yakışan aday olmak 'Ben de varım.' demektir, 'Türkiye'yi yönetmeye ben de talibim.' demektir. Niye kapı kapı geziyorsun, aday arıyorsun, niye kendin çıkmıyorsun?"

Cumhurbaşkanı, önümüzdeki günlerde Özbekistan ve Güney Kore'de temaslarda bulunacak.

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