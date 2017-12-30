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Erdoğan'dan KHK'yı eleştirenlere sert tepki

30.12.2017 14:58 | Son Güncelleme 10 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 696 sayılı KHK'ya ilişkin tartışmalara katılan partililere tepki göstererek, isim vermeden eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kastamonu il kongresinde yaptığı konuşmada 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin tartışmalara değindi. Erdoğan, isim vermeden 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü eleştirdi.

Erdoğan şöyle konuştu: "Darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra çıkardığımız KHK'da kamu görevlilerinin aldığı kararlar ve eylemlerinin sorumluluk doğurmayacağı hükmünü getirmişiz. Üstelik bu kararname Meclis'te de görüşülerek yasalaşmıştı. Yani tüm vekillerin haberi var. Aynı hükümleri içeren düzenlemeye 15 Temmuz'da cesaretle darbecilere karşı koyan sivil vatandaşlar için de ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Nedense büyük bir gürültü koparılmaya başladı. Bana göre büyük değil. Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. 16 Nisan'da da bugün bu kampanyaya katılanlar 'Evet' demedi. Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda afedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz? Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızın bir kısmı da nasıl katılıyor, birilerinin zil takıp oynamalarına vesile oldukları için yazıklar olsun."

"Muğlaklık kaygı verici"

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Resmi Gazete'de yayımlanan ve "sivillere ceza muafiyeti" içeren 696 sayılı KHK'yla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunmuştu. Gül, söz konusu düzenleme hakkında, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kendileri başlattılar, kendileri bitirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ABD ile Türkiye arasında sona eren vize krizine de değindi. Erdoğan "Vize krizini kendileri başlattılar ama şimdi de sağ olsunlar kendileri bitirdiler. Ne güzel. Biz böyle bir vize krizi istemedik ki. Şimdi kalktı, olması gereken buydu zaten. Suriye meselesinde de aynısının olmaması için bir sebep yoktur" diye konuştu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, vize hizmetlerini yeniden başlayacağını duyurarak Türk hükümetinin verdiği güvenceye işaret etmişti. Ancak Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise “Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen ABD’nin Türkiye’den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz” ifadesi kullanılmıştı.

DW/BW/JD

©Deutsche Welle Türkçe

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