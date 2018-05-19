Erdoğan’dan Kudüs Çıkışı: ‘Sabrımızın Sonuna Geldik’

Bu suçların ABD Yönetimi’nin büyükelçiliğini İsrail’in işgali altındaki Kudüs’e resmi olarak taşıması yönündeki yasadışı kararının arka planında işlendiğini, bunun da İsrail Hükümeti’ni Filistinli sivil halka yönelik pervasız davranışı konusunda daha da cesaretlendirdiğini not eden İslam İşbirliği Teşkilatı, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma Filistin halkına “uluslararası barış gücü gönderme yolu da dahil olmak üzere” uluslararası koruma sağlama çağrısında bulundu.

Teşkilat, İsrail işgal güçleri tarafından işlenen ve vahşi suç teşkil eden bu eylemlerin, BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail işgalini hesap vermekten korumak suretiyle, ABD Yönetimi’nin desteğiyle işlendiğini teyit etti.

Dönem başkanı Türkiye’nin olağanüstü çağrısıyla toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın devlet ve hükümet başkanları toplantısı sonrası açıklanan 30 maddelik sonuç bildirgesinde İsrail kadar ABD de eleştirildi.

İİT, BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu, BM Genel Sekreteri, BM İnsan Hakları Konseyi, özel raportörler ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nden “Gazze Şeridi’ndeki son zulümlere ilişkin olarak uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması için gerekli adımları atmaları ve bu komitenin belirli bir zaman dilimi içinde saha soruşturmasını” da talep etti.

ABD Başkanı’nın “Kudüs’ü işgalci güç İsrail’in sözde başkenti” olarak tanıyan yasadışı kararını reddettiğini yineleyen İİT, ABD’yi İsrail’in gerek bölgenin gerek tüm dünyanın barış ve güvenliğine tehdit teşkil eden sömürgeci planlarına ve ciddi ihlallerine son vermesi için çağrıda bulunmaya davet etti.

Erdoğan: “Amerikan yönetimi Filistin yönetimini cezalandırmıştır”

Olağanüstü zirvenin kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu barış sürecini ABD’nin sabote ettiğini söyledi.

Erdoğan, “Amerikan yönetimi tüm uyarılarımıza rağmen ne yazık ki hukuksuz kararını 14 Mayıs günü uygulamaya geçirmiştir. Biz bu girişimi asla kabul etmedik, etmiyoruz. Barış sürecini sabote eden bu provokatif kararın bölgede yol açtığı sonuçların mesuliyeti bütünüyle birinci derecede Amerika'ya aittir.

Amerikan yönetimi, barış istediğini defalarca vurgulayan Filistin yönetimini cezalandırmıştır. Filistin halkını iki devletli çözüme yönelik vaatlerini çiğneyen İsrail’i ödüllendirmiştir” dedi.