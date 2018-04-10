HABER

Erdoğan'dan Lavrov'a Afrin yanıtı

10.04.2018 17:43 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'in ne zaman kime teslim edileceğinin kendilerinin bileceği bir şey olduğunu söyledi.

Erdoğan'dan Lavrov'a Afrin yanıtı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'in ne zaman kime teslim edileceğinin kendilerinin bileceği bir şey olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Meclis Grubu'ndaki konuşmasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrin konusundaki açıklamalarına yanıt verdi. Erdoğan, Lavrov'un yaklaşımının çok yanlış olduğunu ve Afrin'i kime geri vereceklerini çok iyi bildiklerini söyledi.

Başka ülkelerin kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye teslim edilmesinin konuşulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan "‘Oraları rejim verdi' ifadesi bizi ikna etmez. Biz, yeri geldiği zaman Afrin'i Afrinlilere bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı bize aittir; onu da biz belirleriz, Sayın Lavrov değil” şeklinde konuştu.

Lavrov: Afrin'in kontrolü Suriye'ye geri verilmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hafta başında Moskova'da düzenlediği basın toplantısında "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin hiçbir zaman Afrin'i işgal etmek istediğini söylemedi" demişti.

Lavrov, sözlerini "Türk temsilcilerin önlerinde duran başlıca hedeflere ulaştıklarını söyledikleri şu zamanda Afrin'deki durumun normale dönmesinin en basit yolunun bu toprakların kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olduğunu düşünüyoruz” diye sürdürmüştü.

DW/AG,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!
Düdük yutan çocuktan haber var!Düdük yutan çocuktan haber var!
Amanoslar'da sıcak temas! Eylem hazırlığındaydılar...Amanoslar'da sıcak temas! Eylem hazırlığındaydılar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den yeni hamle: Savaş gemileri Akdeniz'e sevk ediliyor!

ABD'den yeni hamle: Savaş gemileri Akdeniz'e sevk ediliyor!

Kimyasal Silahların Yasaklanması örgütü, Duma'ya ekip gönderecek

Kimyasal Silahların Yasaklanması örgütü, Duma'ya ekip gönderecek

ABD'de Türk restoranında yangın dehşeti! Camlardan atlayarak kurtuldular!

ABD'de Türk restoranında yangın dehşeti! Camlardan atlayarak kurtuldular!

Beyaz Saray: ABD Başkanı Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert istifa etti

Beyaz Saray: ABD Başkanı Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert istifa etti

ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu

ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu

ABD Başkanı Trump, Suriye konusuna yoğunlaşmak için Latin Amerika ziyaretini iptal etti

ABD Başkanı Trump, Suriye konusuna yoğunlaşmak için Latin Amerika ziyaretini iptal etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.