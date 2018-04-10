Erdoğan'dan Lavrov'a Afrin yanıtı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'in ne zaman kime teslim edileceğinin kendilerinin bileceği bir şey olduğunu söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Meclis Grubu'ndaki konuşmasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrin konusundaki açıklamalarına yanıt verdi. Erdoğan, Lavrov'un yaklaşımının çok yanlış olduğunu ve Afrin'i kime geri vereceklerini çok iyi bildiklerini söyledi.
Başka ülkelerin kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye teslim edilmesinin konuşulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan "‘Oraları rejim verdi' ifadesi bizi ikna etmez. Biz, yeri geldiği zaman Afrin'i Afrinlilere bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı bize aittir; onu da biz belirleriz, Sayın Lavrov değil” şeklinde konuştu.
Lavrov: Afrin'in kontrolü Suriye'ye geri verilmeli
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hafta başında Moskova'da düzenlediği basın toplantısında "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin hiçbir zaman Afrin'i işgal etmek istediğini söylemedi" demişti.
Lavrov, sözlerini "Türk temsilcilerin önlerinde duran başlıca hedeflere ulaştıklarını söyledikleri şu zamanda Afrin'deki durumun normale dönmesinin en basit yolunun bu toprakların kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olduğunu düşünüyoruz” diye sürdürmüştü.
DW/AG,HS
© Deutsche Welle Türkçe
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir
2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu
Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var
Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Gündemi sarsan iddia: Suriye'yi Kıbrıs Rum Kesimi'nden vuracak
AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi
Genç kadını canlı canlı mumyaladılar!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler
Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum