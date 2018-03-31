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Erdoğan’dan Macron’a: 'Arabuluculuk Haddini ve Boyunu Aşan Beyandır'

31.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

Ankara’da partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı’nın Türkiye ile SGD arasında arabuluculuk teklif edeceği ve Fransa’nın YPG destek vereceği yönündeki iddiaları kabul edilemez buldu

Erdoğan’dan Macron’a: 'Arabuluculuk Haddini ve Boyunu Aşan Beyandır'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suriye Demokratik Güçleri’ne mensup bir heyetle Elysée Sarayı’nda görüşme yapmasına Türkiye’den sert tepki geldi.

Ankara’da partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı’nın Türkiye ile SGD arasında arabuluculuk teklif edeceği ve Fransa’nın YPG destek vereceği yönündeki iddiaları kabul edilemez buldu.

Cumhurbaşkanı, “Lafa bak. ‘Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz’ lafı eğer şayet doğruysa, ki cumhurbaşkanlığı sözcüsüne bunu muhatabı olarak kendisi vermişti o da bu ifadeyi kullanmış. Bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Bizde söz var ya, gelin güvey olmak diye. Boyunu aşan işlere girme. Bizim arabulucu ihtiyacımız yok. Türkiye’nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var? Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini Afrin’de olduğu gibi yapar. Ha siz yine aynen devam edin” dedi.

“Bunlar aynı yılanın yavruları, bize yutturamazsınız”

PKK veya PYD/YPG’nin SDG ismiyle Batılı ülkeler tarafından kamufle edilmek istendiğini belirten Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı’nın SGD ismindeki heyeti cumhurbaşkanlığı sarayında ağırlamasını da eleştirdi.

“SDG dediğiniz Suriye Demokratik Güçleri, bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla bizi siz aldatmaya çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın. Biz bunların hepsinin temelini biliriz, hücrelerini okuruz. Bunları bize yutturmazsınız. Bunlar hepsinin aynı yılanın yavrularını olduğunu biliyoruz. İsteyen herkese video, fotoğrafını gösteriyoruz. İnan biz göbeğimizi kendimizi keseriz. Biz isim koymakla değil onları ortadan kaldırmakla meşgulüz. 7 tane teröristi Elysée Sarayı ağırlıyorsun da, Türkiye 3,5 milyon Suriyeliyi ağırlarken ben ne yapabilirim diye sorununuz oldu mu?”

“Macron garip garip şeyler söyleyince frekansı yüksek şeyler söyledim”

Emmanuel Macron’un cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra birçok kez telefonda konuşan 5 Ocak’ta Paris’te kendisiyle yüz yüze görüşen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Fransa liderinin Suriye ilgili bazı sözlerinin kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, “Macron ile görüştüm, geçen baktım garip garip şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldık. Çünkü bizim silahlı kuvvetlerimizi, bizi kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil. Eskiden beri ülkelerinde serbestçe faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarını dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar bunun Türkiye’ye karşı husumet ifadesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir” dedi.

“Resulayn ve Haseke’yi temizlemek için hazırlıklara başladık”

En son MGK bildirisine de girdiği üzere Irak’ın Sincar bölgesiyle ilgili yaklaşımını koruyan Erdoğan, Suriye’de PYD/YPG’nin elinde olan Haseke bölgesinin dehedefte olduğunu söyledi.

“Sincar Kandilin alternatifidir. Bizim için Kandil neyse Sincar da odur. Burası PKK’dan temizlenecek. Irak hükümetine söyledim ‘bu işi yapacaksınız yapın yapmayacaksınız biz yapalım’ dedim. Onlar taahhüdünü verdiler. Bu iki ülkenin ortak sorunu. Onlarla birlikte çalışmaya hazırız. Güney sınırlarımız konusunda kararlığımız ortada. Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Haseke gibi Irak sınırına doğru olan bölgeleri de terörden temizlemek için gereken hazırlıklara başladık."

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