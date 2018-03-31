Erdoğan’dan Macron’a: 'Arabuluculuk Haddini ve Boyunu Aşan Beyandır'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suriye Demokratik Güçleri’ne mensup bir heyetle Elysée Sarayı’nda görüşme yapmasına Türkiye’den sert tepki geldi. Ankara’da partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı’nın Türkiye ile SGD arasında arabuluculuk teklif edeceği ve Fransa’nın YPG destek vereceği yönündeki iddiaları kabul edilemez buldu. Cumhurbaşkanı, “Lafa bak. ‘Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz’ lafı eğer şayet doğruysa, ki cumhurbaşkanlığı sözcüsüne bunu muhatabı olarak kendisi vermişti o da bu ifadeyi kullanmış. Bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Bizde söz var ya, gelin güvey olmak diye. Boyunu aşan işlere girme. Bizim arabulucu ihtiyacımız yok. Türkiye’nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var? Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini Afrin’de olduğu gibi yapar. Ha siz yine aynen devam edin” dedi. “Bunlar aynı yılanın yavruları, bize yutturamazsınız”

PKK veya PYD/YPG’nin SDG ismiyle Batılı ülkeler tarafından kamufle edilmek istendiğini belirten Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı’nın SGD ismindeki heyeti cumhurbaşkanlığı sarayında ağırlamasını da eleştirdi. “SDG dediğiniz Suriye Demokratik Güçleri, bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla bizi siz aldatmaya çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın. Biz bunların hepsinin temelini biliriz, hücrelerini okuruz. Bunları bize yutturmazsınız. Bunlar hepsinin aynı yılanın yavrularını olduğunu biliyoruz. İsteyen herkese video, fotoğrafını gösteriyoruz. İnan biz göbeğimizi kendimizi keseriz. Biz isim koymakla değil onları ortadan kaldırmakla meşgulüz. 7 tane teröristi Elysée Sarayı ağırlıyorsun da, Türkiye 3,5 milyon Suriyeliyi ağırlarken ben ne yapabilirim diye sorununuz oldu mu?” “Macron garip garip şeyler söyleyince frekansı yüksek şeyler söyledim” Emmanuel Macron’un cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra birçok kez telefonda konuşan 5 Ocak’ta Paris’te kendisiyle yüz yüze görüşen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Fransa liderinin Suriye ilgili bazı sözlerinin kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.