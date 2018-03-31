Erdoğan'dan Macron'a: 'Garip garip şeyler söylüyordu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, omurgasını Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Türkiye arasında arabuluculuk öneren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirerek "Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı konunun geçen hafta Macron ile yüzyüze yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini kaydederek, "Baktım garip garip şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söyleyince de frekansı da yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım" dedi.

AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Fransa'nın yanlış bulduğumuz ve yanılgılardan kaynakladığını umduğumuz ifadelerinden fevkalade üzüntü duyuyoruz. Terör örgütleri mensupları dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar bunun Türkiye'ye karşı husumet hamlesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir" diyerek Suriye Kürt heyetinin dün Paris'deki başkanlık sarayında kabul edilmesini de eleştirdi.