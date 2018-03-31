Erdoğan'dan Macron'a: 'Garip garip şeyler söylüyordu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, omurgasını Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Türkiye arasında arabuluculuk öneren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirerek "Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı konunun geçen hafta Macron ile yüzyüze yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini kaydederek, "Baktım garip garip şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söyleyince de frekansı da yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım" dedi.
AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Fransa'nın yanlış bulduğumuz ve yanılgılardan kaynakladığını umduğumuz ifadelerinden fevkalade üzüntü duyuyoruz. Terör örgütleri mensupları dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar bunun Türkiye'ye karşı husumet hamlesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir" diyerek Suriye Kürt heyetinin dün Paris'deki başkanlık sarayında kabul edilmesini de eleştirdi.
Erdoğan Fransa'ya cevaben "Siz terör örgütleri ile beraber masaya oturabilirsiniz, ama Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapacak" dedi.
Cumhurbaşkanı "Ayn el Arap (Kobani), Tel Abyad, Resulayn, Haseke gibi Irak sınırına doğru olan bölgelere" de harekat hazırlıkları içinde olduklarını ifade etti.
Irak sınırları içindeki Sincar'a da "bir gece ansızın" girilebileceğini tekrarladı.
Türkiye, Fransa'nın, ana omurgasını Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile arabuluculuk önerisini reddetti.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından getirilen öneriyi 'ciddiyetten uzak" diye niteledi.
https://twitter.com/ikalin1/status/979606443363110913
https://twitter.com/ikalin1/status/979607231154020352
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün aralarında SDG temsilcisinin de bulunduğu, Suriyeli Kürtlerin heyetiyle Elysée Sarayı'nda görüşmüştü.
Görüşme ardından saraydan yapılan açıklamada Macron'un, Fransa ve uluslararası toplumun desteğiyle Türkiye ile SDG arasında bir diyalog kurulmasını ümit ettiği duyurulmuştu.
Fransa**'nın Suriye'de bir askeri planı var mı?**
Buna karşılık bugün Fransa Cumhurbaşkanlığından bir kaynak Suriye'nin kuzeyinde Fransa'nın uluslararası koalisyonun faaliyetleri dışında bir askeri faaliyet planı bulunmadığını söyledi.
Elysee Sarayı yetkilisinin açıklaması öncesinde Reuters haber ajansına konuşan Kürt yetkililer Fransa'nın SDG'yi desteklemek için Menbiç'e asker göndermeyi vadettiğini söylemişlerdi.
Le Figaro gazetesi de bugün yine Kürt heyetine dayandırdığı haberinde, Fransa ve ABD'nin Menbiç'e asker gönderebileceğini belirtmişti.
Türkiye YPG'yi 'PKK'nın uzantısı olan bir terör örgütü' olarak kabul ediyor.
Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok Batı ülkesi ise YPG ve YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG'yi Suriye'de IŞİD'e karşı savaşta etkili bir müttefik olarak görüyor.
Zeytin Dalı Operasyonu'yla Afrin'deki YPG kontrolünü sona erdiren Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye karşı yeni operasyonlar yapabileceğinin sinyalini veriyor.
Ankara ile Washington arasında özellikle Menbiç kentiyle ilgili görüşmeler sürüyor.
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