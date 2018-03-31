HABER

Erdoğan'dan Macron'a: 'Garip garip şeyler söylüyordu'

31.03.2018 12:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Türkiye arasında arabuluculuk öneren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u "garip garip şeyler" söylemekle eleştirerek, "Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil" diye konuştu.

Erdoğan'dan Macron'a: 'Garip garip şeyler söylüyordu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, omurgasını Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Türkiye arasında arabuluculuk öneren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirerek "Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı konunun geçen hafta Macron ile yüzyüze yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini kaydederek, "Baktım garip garip şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söyleyince de frekansı da yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım" dedi.

AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Fransa'nın yanlış bulduğumuz ve yanılgılardan kaynakladığını umduğumuz ifadelerinden fevkalade üzüntü duyuyoruz. Terör örgütleri mensupları dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar bunun Türkiye'ye karşı husumet hamlesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir" diyerek Suriye Kürt heyetinin dün Paris'deki başkanlık sarayında kabul edilmesini de eleştirdi.

Hedefte Kobani, Haseke, Sincar da var

Erdoğan Fransa'ya cevaben "Siz terör örgütleri ile beraber masaya oturabilirsiniz, ama Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapacak" dedi.

Cumhurbaşkanı "Ayn el Arap (Kobani), Tel Abyad, Resulayn, Haseke gibi Irak sınırına doğru olan bölgelere" de harekat hazırlıkları içinde olduklarını ifade etti.

Irak sınırları içindeki Sincar'a da "bir gece ansızın" girilebileceğini tekrarladı.

Arabuluculuk önerisine Kalın'dan cevap

Türkiye, Fransa'nın, ana omurgasını Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile arabuluculuk önerisini reddetti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından getirilen öneriyi 'ciddiyetten uzak" diye niteledi.

https://twitter.com/ikalin1/status/979606443363110913

https://twitter.com/ikalin1/status/979607231154020352

Macron'un teklifi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün aralarında SDG temsilcisinin de bulunduğu, Suriyeli Kürtlerin heyetiyle Elysée Sarayı'nda görüşmüştü.

Görüşme ardından saraydan yapılan açıklamada Macron'un, Fransa ve uluslararası toplumun desteğiyle Türkiye ile SDG arasında bir diyalog kurulmasını ümit ettiği duyurulmuştu.

Fransa**'nın Suriye'de bir askeri planı var mı?**

Buna karşılık bugün Fransa Cumhurbaşkanlığından bir kaynak Suriye'nin kuzeyinde Fransa'nın uluslararası koalisyonun faaliyetleri dışında bir askeri faaliyet planı bulunmadığını söyledi.

Elysee Sarayı yetkilisinin açıklaması öncesinde Reuters haber ajansına konuşan Kürt yetkililer Fransa'nın SDG'yi desteklemek için Menbiç'e asker göndermeyi vadettiğini söylemişlerdi.

Le Figaro gazetesi de bugün yine Kürt heyetine dayandırdığı haberinde, Fransa ve ABD'nin Menbiç'e asker gönderebileceğini belirtmişti.

Türkiye YPG'yi 'PKK'nın uzantısı olan bir terör örgütü' olarak kabul ediyor.

Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok Batı ülkesi ise YPG ve YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG'yi Suriye'de IŞİD'e karşı savaşta etkili bir müttefik olarak görüyor.

Zeytin Dalı Operasyonu'yla Afrin'deki YPG kontrolünü sona erdiren Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye karşı yeni operasyonlar yapabileceğinin sinyalini veriyor.

Ankara ile Washington arasında özellikle Menbiç kentiyle ilgili görüşmeler sürüyor.

'Kürtler olmadan imkansız''Kürtler olmadan imkansız'
Afrin'den kahreden haber!Afrin'den kahreden haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

İlginizi Çekebilir

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor

Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor

Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

BMGK'dan İsrail'e çağrı

BMGK'dan İsrail'e çağrı

Beyaz Saray'dan kritik görüşme sonrası açıklama

Beyaz Saray'dan kritik görüşme sonrası açıklama

ABD'den Menbiç'e takviye: Konuşlandılar!

ABD'den Menbiç'e takviye: Konuşlandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.