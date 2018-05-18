Erdoğan'dan Maduro'ya seçim desteği

Maduro da Türkiye'deki 24 Haziran seçimlerinin Venezuela için tarihi bir gün olduğunu söyledi.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 20 Mayıs tarihinde düzenlenecek devlet başkanlığı seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telekonferans aracılığıyla bir görüşme yaptı. Türkiye ile Venezuela arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek için bir anlaşmanın imzalandığı görüşme, Venezuela devlet televizyonundan canlı yayınlandı. Görüşme Maduro'nun Twitter hesabından da paylaşıldı.

Seçimlerde Maduro'ya başarı dileyen Erdoğan "Önümüzdeki hafta yapılacak olan seçiminizi yakından takip ediyorum. Başaracağınıza inanıyorum. 24 Haziran'da bizdeki seçimlerde aynı başarıyla çıkması hâlinde aramızdaki ilişkiler, münasebetler çok daha güçlü bir şekilde gelişecektir" diye konuştu.

İyi dilekleri için Erdoğan'a teşekkür eden Maduro da "Gelecek Pazar günü Venezuela halkı bütün dünyaya örnek bir şekilde demokrasinin ne olduğunu gösterecek” ifadelerini kullandı.

Venezuela'da muhalefetin büyük kesimi seçimleri boykot ediyor. Maduro karşısında yarışan en güçlü aday ise eski eyalet valisi Henri Falcon. ABD, Avrupa Birliği ve birçok Güney Amerika ülkesinin eleştirdiği seçimleri Maduro'nun kazanması ve 6 yıl daha görevde kalması bekleniyor.