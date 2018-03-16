HABER

Erdoğan'dan Merkel'e tebrik telefonu

16.03.2018 09:38 | Son Güncelleme

Erdoğan, dördüncü dönemine resmen başlayan Almanya Başbakanı Merkel'i tebrik etti.

Erdoğan'dan Merkel'e tebrik telefonu

İki lider arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.Almanya Başbakanı Angele Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda görüştükleri bildirildi. Anadolu Ajansı'nın Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Perşembe akşamı yapılan görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan'ın Almanya'da federal hükümetin resmen göreve başlaması ve başbakanlık görevine yeniden seçilmesi nedeniyle Merkel'i tebrik ettiği belirtildi.

Almanya'da geçen hafta imzalan koalisyon anlaşmasının ardından Merkel, Federal Meclis'te yapılan oylamada dördüncü kez başbakanlık görevine resmen başlamıştı. Ankara ve Berlin arasındaki ilişkiler Türkiye'de tutuklanan gazeteciler ve insan hakları çalışanları nedeniyle uzun süredir gergindi.

AB zirvesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre görüşmede iki liderin Türkiye ve Almanya arasındaki diyaloğu artırmaya kararlı oldukları vurgulandı. Görüşmede yasadışı göçle mücadele ve mülteciler konusunun da gündeme geldiği aktarıldı.

Görüşmede Erdoğan'ın "terör örgütleri ile ortak mücadelenin gerekli olduğunu" Merkel'e ifade ettiği ve aynı zamanda Zeytin Dalı Harekatı konusunda da bilgi verdiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin YPG'nin kontrolünde olan Suriye'nin Afrin kentine yönelik yaklaşık iki aydır sürdürdüğü operasyon Avrupa ülkelerinde tepkiyle karşılanıyor. Konu son olarak Avrupa Parlamentosu'nda ve Alman Federal Meclisi'nde gündeme geldi. İktidar ve muhalefet partilerinden Alman milletvekilleri Türkiye'nin operasyonunu devletler hukukuna aykırı olmakla eleştirdi.

Daha fazlasını okumak için:

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada da Türkiye'ye "Afrin'den çekil" çağrısı yapıldı.

Daha fazlasını okumak için:

Varna'daki zirve

Erdoğan ve Merkel'in 26 Mart’ta Varna'da gerçekleştirilecek olan AB Liderler Zirvesi'ne de değindikleri belirtildi. Varna'da düzenlenecek zirvede Erdoğan'ın AB liderleri ile bir araya gelmesi ve AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğinin görüşülmesi planlanıyor.

DW/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Rusya'dan çok sert açıklamaRusya'dan çok sert açıklama
Cezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleriCezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleri
Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldıkÇavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme

İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

İngiltere BMGK'yı Rusya toplantısına çağırdı! Moskova'dan jet yanıt geldi

İngiltere BMGK'yı Rusya toplantısına çağırdı! Moskova'dan jet yanıt geldi

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Flaş iddia! Trump onu da görevden alıyor

Flaş iddia! Trump onu da görevden alıyor

Cep telefonuna 20 saat bakan kadın ölüm tehlikesi atlattı

Cep telefonuna 20 saat bakan kadın ölüm tehlikesi atlattı

Brezilya'da belediye meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü

Brezilya'da belediye meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü

Son dakika! ABD askerlerini taşıyan helikopter Irak'ın batısında düştü

Son dakika! ABD askerlerini taşıyan helikopter Irak'ın batısında düştü

Fransa'da Kral Selman'ın kızı hakkında tutuklama kararı

Fransa'da Kral Selman'ın kızı hakkında tutuklama kararı

Türkiye-ABD toplantısı hakkında ABD'den açıklama

Türkiye-ABD toplantısı hakkında ABD'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.