Erdoğan’dan Obama’ya Suçlama: ‘Bizi Aldattı’

Son Güncelleme 8 saat önce 24.01.2018 17:30 |8 saat önce

Operasyonla ilgili değerlendirmelerine bugün de devam eden Cumhurbaşkanı “Zeytinlik harekatında ne yazık ki Obama bizi aldattı. O harekat Münbiç'i teröristlerden temizleme harekatıydı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki YPG/PYD hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, beşinci gününe girdi. Başbakan Binali Yıldırım, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile düzenlediği ortak basın toplantısında harekat kapsamında 214 hedefin vurulduğunu ve alanda temizlik çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tıpkı Başbakan Yıldırım gibi her gün bir vesileyle harekatın çerçevesi ve gelişimiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan: "Münbiç'ten başlayarak bölgemizi temizleyeceğiz” Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada operasyonun Afrin'le sınırlı kalmayacağı mesajını verdi. Erdoğan, "Bu yolda mücadele ederken biliyoruz ki bedeller de ödeniyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehitlerimiz, gazilerimiz var. 4 gün içerisinde ÖSO ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidimiz varsa, karşı taraftan da 268 kişi etkisiz hale getirildi. Bu kararlı bir şekilde devam edecek. Ya çekip gidecekler ya çekip gidecekler. Kararlı bir şekilde harekat devam edecek. Bunların kökünü kazıyacağız. İnşallah Münbiç'ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza devam edecek, bölgemizi bu musibetten tamamen temizleyeceğiz" dedi.

Aslında Türkiye'nin Münbiç ilgisi yeni değil. Ankara, bir önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde ısrarla YPG'nin devre dışı kalması halinde Münbiç operasyonuna katılmak istediğini söylemiş ancak bir sonuç alamamıştı. "(Münbiç'te) hesap yeniden bir terör oluşturma hesabıydı” Erdoğan, o sürecin sorumlusu olarak Eski ABD Başkanı'nı görüyor: "Sayın Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik Harekatı vardı. Zeytinlik harekatında da ne yazık ki Obama orada bizi aldattı. O harekat Münbiç'i teröristlerden temizleme harekatıydı. Sözünde durmadı. Defaatle kendisiyle görüşmemize rağmen, biz üzerimize düşeni yaptık ama onlar yapmadılar. 'Biz buradaki teröristleri Fırat'ın doğusuna süreceğiz, Münbiç'i gerçek sahiplerine bırakacağız' dediler. Çünkü Münbiç yüzde 95 ile Araplar'ındır. Orada Kürt yoktur ama sözlerinde durmadılar çünkü hesap başkaydı. Hesap, orada yeniden bir terör devleti oluşturmanın hesabıydı.” Türkiye'nin Suriye toprağında gözü olmadığını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG/PYD'nin bölgeden çıkarılmasından sonra asli sahibine teslim edileceğini ifade etti: