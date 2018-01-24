Erdoğan’dan Obama’ya Suçlama: ‘Bizi Aldattı’

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki YPG/PYD hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, beşinci gününe girdi.
Başbakan Binali Yıldırım, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile düzenlediği ortak basın toplantısında harekat kapsamında 214 hedefin vurulduğunu ve alanda temizlik çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tıpkı Başbakan Yıldırım gibi her gün bir vesileyle harekatın çerçevesi ve gelişimiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan: "Münbiç'ten başlayarak bölgemizi temizleyeceğiz”
Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada operasyonun Afrin'le sınırlı kalmayacağı mesajını verdi.
Erdoğan, "Bu yolda mücadele ederken biliyoruz ki bedeller de ödeniyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehitlerimiz, gazilerimiz var. 4 gün içerisinde ÖSO ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidimiz varsa, karşı taraftan da 268 kişi etkisiz hale getirildi. Bu kararlı bir şekilde devam edecek. Ya çekip gidecekler ya çekip gidecekler. Kararlı bir şekilde harekat devam edecek. Bunların kökünü kazıyacağız. İnşallah Münbiç'ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza devam edecek, bölgemizi bu musibetten tamamen temizleyeceğiz" dedi.
Aslında Türkiye'nin Münbiç ilgisi yeni değil. Ankara, bir önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde ısrarla YPG'nin devre dışı kalması halinde Münbiç operasyonuna katılmak istediğini söylemiş ancak bir sonuç alamamıştı.
"(Münbiç'te) hesap yeniden bir terör oluşturma hesabıydı”
Erdoğan, o sürecin sorumlusu olarak Eski ABD Başkanı'nı görüyor:
"Sayın Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik Harekatı vardı. Zeytinlik harekatında da ne yazık ki Obama orada bizi aldattı. O harekat Münbiç'i teröristlerden temizleme harekatıydı. Sözünde durmadı. Defaatle kendisiyle görüşmemize rağmen, biz üzerimize düşeni yaptık ama onlar yapmadılar. 'Biz buradaki teröristleri Fırat'ın doğusuna süreceğiz, Münbiç'i gerçek sahiplerine bırakacağız' dediler. Çünkü Münbiç yüzde 95 ile Araplar'ındır. Orada Kürt yoktur ama sözlerinde durmadılar çünkü hesap başkaydı. Hesap, orada yeniden bir terör devleti oluşturmanın hesabıydı.”
Türkiye'nin Suriye toprağında gözü olmadığını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG/PYD'nin bölgeden çıkarılmasından sonra asli sahibine teslim edileceğini ifade etti:
"Bizim derdimiz oranın toprakları değil, orada adaletin tesisidir. Bizim derdimiz, 3,5 milyon Suriyeli benim ülkemde yaşıyor, bu insanların kendi topraklarına dönüşünü sağlamaktır. Nasıl Bab, Cerablus, bu bölgeye yüzbine yakın insan dönüp yerleştiyse inşallah Afrin, İdlib ve Münbiç'e de yine dönüp oraya asıl oranın sahiplerinin yerleşmesini sağlamaktır.”
İbrahim Kalın: "ABD YPG'ye verdiği silahları geri toplasın”
Dün akşam CNN International yayınına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalım da ABD'den YPG/PYD verilen silah ve teçhizatı geri alması çağrısında bulundu.
Christian Amanpour'un sorularını yanıtlayan Kalın, "ABD'nin atabileceği ve atması gereken bir somut adım var. O da son iki yılda PYD/YPG'ye verdiği tüm silahları toplamaktır. Zira bu askeri desteğin verilmesi, DEAŞ ile mücadele çerçevesinde makul gösteriliyordu. Bize defalarca ‘DEAŞ tehdidi ortadan kalktıktan sonra PYD/YPG'ye askeri destek verilmeyecek' dediler. Şimdi DEAŞ ortadan kaldırıldı. Ancak maalesef askeri yardım, silahlar ve mühimmat bu gruplara gitmeye devam ediyor. Burada sorulması gereken soru şudur: DEAŞ tehdidi artık yok. Neden onları hala destekliyorsunuz?” dedi.
PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: YPG'ye verdiğiniz desteği kesin!
Bilim dünyasından şok açıklama! İnsan klonlamaya bir adım kaldı
Meral Akşener: Gazilik er meydanında olur
Olmaz olsun böyle antrenör! Öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı
Güneş sisteminin dışında yaşanabilir iki gezegen keşfedildi
İstanbul'da korkunç cinayet! Polisler gözlerine inanamadı
Sevgilisini öldürüp cesedine defalarca tecavüz etti!
Meğer ölüm makinesinden farkı yokmuş
Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!
Dünya benzeri yaşam koşullarına sahip iki gezegen keşfedildi
Instagram Hikayeler için yeni bir dönem başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum