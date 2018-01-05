Erdoğan’dan Paris’te AB ve ABD’ye Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin AB üyeliği sürecinden Suriye'ye birçok konuya değinilen toplantıda Erdoğan bazı Fransız gazetecilere de tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 54 yıldır AB kapısında bekletildiğini; bu konuda Türkiye gibi başka bir ülke olmadığını söyledi ve bunun için bir gerekçe sunulmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı, "Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Bizi belki de bir karara doğru sürükleyecektir. ‘Ne olur artık bizi de alıverin' diyecek halimiz yok” dedi.

Terörle mücadele konusuna da değinen Erdoğan, "Ülkemizde ve sınırımızda DEAŞ'a karşı verilen mücadelemiz var. Aynı şekilde YPG'ye karşı da aynı mücadeleyi bizim beraber vermemiz gerekiyor. Diyaloğumuz Suriye konusunda da kararlı şekilde devam edecek” diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde "terör koridoru” oluşturulmasına müsaade etmeyeceklerini de söyleyen Cumhurbaşkanı, "Böyle gelişme olursa gereğini yaparız. Bütün mesele YPG-PYD; PKK'nın yan kuruluşları olarak kuzeyden Akdeniz'e girmenin yollarını arıyorlar. Ne yazık ki NATO'da dostumuz olan ABD'nin kalkıp hala bunlara TIR'larla silahları vermeleri bizim üzüntü kaynağımızdır. Bizim hedefimiz Esed'li bir çözüm değildir. Bizim hedefimiz Esed'siz ve Suriye halkının kendi demokratik iradesiyle bir seçimi gerçekleştirmektir” ifadelerini kullandı.