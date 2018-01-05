Erdoğan’dan Paris’te AB ve ABD’ye Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin AB üyeliği sürecinden Suriye'ye birçok konuya değinilen toplantıda Erdoğan bazı Fransız gazetecilere de tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 54 yıldır AB kapısında bekletildiğini; bu konuda Türkiye gibi başka bir ülke olmadığını söyledi ve bunun için bir gerekçe sunulmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı, "Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Bizi belki de bir karara doğru sürükleyecektir. ‘Ne olur artık bizi de alıverin' diyecek halimiz yok” dedi.
Terörle mücadele konusuna da değinen Erdoğan, "Ülkemizde ve sınırımızda DEAŞ'a karşı verilen mücadelemiz var. Aynı şekilde YPG'ye karşı da aynı mücadeleyi bizim beraber vermemiz gerekiyor. Diyaloğumuz Suriye konusunda da kararlı şekilde devam edecek” diye konuştu.
Suriye'nin kuzeyinde "terör koridoru” oluşturulmasına müsaade etmeyeceklerini de söyleyen Cumhurbaşkanı, "Böyle gelişme olursa gereğini yaparız. Bütün mesele YPG-PYD; PKK'nın yan kuruluşları olarak kuzeyden Akdeniz'e girmenin yollarını arıyorlar. Ne yazık ki NATO'da dostumuz olan ABD'nin kalkıp hala bunlara TIR'larla silahları vermeleri bizim üzüntü kaynağımızdır. Bizim hedefimiz Esed'li bir çözüm değildir. Bizim hedefimiz Esed'siz ve Suriye halkının kendi demokratik iradesiyle bir seçimi gerçekleştirmektir” ifadelerini kullandı.
Fransız gazeteciye "FETÖ'cü ağzıyla konuşuyorsun” tepkisi
Erdoğan Fransız bir gazetecinin, MİT TIR'ları meselesini gündeme getirerek Türkiye'nin Suriye'ye silah göndermesini sormasına ise tepki gösterdi.
Erdoğan, "Suriye'ye kim silah gönderdi? Sen FETÖ'cü gibi konuşuyorsun. Çünkü o operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı. Şu anda hapisteler. Operasyonu yaptılar. Bakın istihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik, kamyonlarla silah taşımaya yönelik yetkileri vardır” dedi. Erdoğan sözlerini, "Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika'nın 4 bin TIR Suriye'ye getirdiği silahları niye sormuyorsun? Gazetecisin ya. Bunları da araştırsaydın, niye bunların üzerine durmuyorsun? Bunları yazın. Sorularınızı sorarken bu noktada hassas olun; bir başkasının ağzıyla konuşmayın ve bunları da kolay kolay karşınızda yutacak birisi yok, bilmenizi isterim. FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin” diye sürdürdü.
Bir başka Fransız gazetecinin ifade özgürlüğü ve Türkiye'de tutuklu işadamı Osman Kavala'yla ilgili sorusuna da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kavala'nın avukatları var, iyi. Burada da bu avukatlar bayağı iş görüyorlar, çalışıyorlar. Ama İstanbul'daki 2013 Gezi olaylarının bunlar perde arkası, geri planındaki aktörleri olduğunu ben hanımefendiye hatırlatayım da onun üzerinde de bir çalışma yapsın” yanıtını verdi.
Macron: "AB Türkiye'ye iyi davranmadı”
Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Avrupa'nın Türkiye'yi yorduğunu kabul etti. Macron, "AB Türkiye'ye aslında çok iyi davranmadı. Engel yaratan konuları açıkça konuşsak, yeni başlıkların açılmasına imkan vermeyen durumları konuşsak zaman kazanılır. Burada amaç Türk halkının Avrupa'nın içinde kalmasını muhafaza etmek. Türkiye'nin çıpası Avrupa'da kalmalı” dedi.
Macron, terörle mücadelede Türkiye ile işbirliğinin süreceğini de belirtti ancak IŞİD sonrası Suriye ile ilgili, "Silahlı çatışmalar bittiğinde yeni bir süreç başlayacak. Masanın etrafında oturan herkesin çıkarları Erdoğan'ın çıkarlarıyla aynı değildir. Onlar kendi iktidarlarını güçlerini oturtmak istiyorlar. Suriye halkı yeni kaderini belirleyecektir” diye konuştu.
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