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Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Anlaşma tamam, defter kapandı

03.04.2018 21:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, S-400 füze savunma sisteminin Rusya'dan satın alınması konusunda bir değişiklik olmadığını açıkladı. "S-400 anlaşmasını yaptık, o defteri kapattık. Bitti o iş" ifadelerini kullanan Erdoğan, başka savunma anlaşmalarının da gündemde olduğunu söyledi.

Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Anlaşma tamam, defter kapandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında, S-400 füze savunma sisteminin Rusya'dan satın alınması konusunda bir değişiklik olmadığını açıkladı.

NATO ülkeleri tarafından ortak savunma sisteminde karmaşaya yol açacağı gerekçesiyle eleştirilen satın alma kararıyla ilgili Erdoğan, "S-400 anlaşmasını yaptık, o defteri kapattık. Bitti o iş" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 füzelerinin satın alınmasının "tamamıyla Türkiye'nin kendi kararı" olduğunu da söyledi.

Erdoğan, Eylül 2017'de Rusya ile imzaların atıldığını ve Türkiye'nin kapora ödemesini Moskova'ya gönderdiğini açıklamıştı.

Putin: Teslimat tarihini erkene çektik

Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde S-400'lerin teslimatının da gündeme geldiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, "Teslimat sürelerini azaltmaya karar verdik" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri işbirliğinden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, verdiği bir röportajda füze savunma sisteminin 2020'nin başında teslim edileceğini söylemişti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Kojin, "Türkiye sözleşmenin uygulanmasının hızlandırılmasını istedi. Biz de uygun bir çözüm bulduk ve sözleşmenin uygulanmasının hızlandırılmasını kabul ettik. Sanırım 2020 yılının başlarında teslim edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile savunma sanayii konusunda başka işbirliklerinin de olabileceğini belirtti. Erdoğan, "Rus şirketlerinin başka işbirliklerine de açık olduğunu gördük. İlgili birimlerimiz muhataplarıyla görüşmeleri yapıyorlar" dedi.

S-400 füze savunma sistemi

Testlerine 1999 sonunda başlanan S-400 sistemi 2007 yılında faaliyete alındı.

Bu sistem, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir (cruise) hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre.

s400 araclar

Ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip.

NATO ülkeleri karşı çıkıyor

Türkiye tarihinin en yüksek meblağlı savunma anlaşması olan bu girişim, NATO'nun ve ABD'nin tepkisini çekmişti.

Sistem teslim edildiğinde, Türkiye S-400 kullanan ilk NATO üyesi olacak.

Uzmanlar, NATO'nun birbirine entegre hava savunma sisteminin bulunduğunu ve Türkiye'nin S-400'ü satın almasının maliyet, nitelik ve teknoloji transferi gibi birçok teknik sorunu beraberinde getirebileceğini ifade ediyor.

Ayrıca, bu alımın tamamlanması halinde bunun Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini yeniden tanımlamak adına attığı bir adım olarak yorumlanabileceği de belirtiliyor.

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