Erdoğan'dan son dakika Kudüs açıklaması: A, B ve C planımız var!

Afrika ziyaretlerinin son durağı olan Tunus'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunuslu mevkidaşı El-Baci Kaid es-Sibsi ile ortak açıklama yaptı.

Afrika turunun son durağı Tunus’ta temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kara gün dostu Türkiye’nin her zaman Tunus’un yanında olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs ile ilgili A, B ve C planlarımız var diyerek şunları kaydetti: Kudüs için A, B ve C planlarımız vardı. B planı BM genel kuruluydu. Burada amacımıza ulaştık. Dolar ve tehditle bu işin olmayacağı ortaya çıktı. Artık Filistin için adımlarımızı atacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Görüşmelerimizde ikili ve bunun yanında özellikle bölge sorunlarını ele aldık. Son dönemde gerek Türkiye gerek Tunus'taki yoğun gündem nedeniyle gerçekleştiremediğimiz üst düzey ziyaretlere ivme kazandırma kararı aldık. Bakanlarımızın çok daha sık bir araya gelmeleri gerekiyor. İşbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz.

Tunus'un yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve dış ticaret açığının nedenini görüştük. Türkiye olarak fikirlerimizi paylaştık. Ticaretin dengeli bir şekilde artırılması konusunda mutabık kaldık. Tunus'un huzurunu istikrarını ekonomik büyümesini kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Tunus'un kalkınması Türkiye'nin kalkınması demektir. Özel sektörümüzü Tunus'a yatırım yapmaya teşvik edeceğiz.

Tunus'un terörle mücadelesine tam destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Türkiye Tunus'la devam eden işbirliğini geliştirmeye hazırdır. FETÖ ile mücadelemizde verdiği destek için Tunus makamlarına müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim.