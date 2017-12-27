HABER

Erdoğan'dan son dakika Kudüs açıklaması: A, B ve C planımız var!

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 14:34 | Son Güncelleme 4 dakika önce

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'ta gerçekleştirdiği resmi temaslar kapsamında gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Kudüs için A, B ve C planlarımız vardı. B planı BM genel kuruluydu. Burada amacımıza ulaştık. Dolar ve tehditle bu işin olmayacağı ortaya çıktı. Artık Filistin için adımlarımızı atacağız" dedi.

Afrika ziyaretlerinin son durağı olan Tunus'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunuslu mevkidaşı El-Baci Kaid es-Sibsi ile ortak açıklama yaptı.

Afrika turunun son durağı Tunus’ta temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kara gün dostu Türkiye’nin her zaman Tunus’un yanında olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs ile ilgili A, B ve C planlarımız var diyerek şunları kaydetti: Kudüs için A, B ve C planlarımız vardı. B planı BM genel kuruluydu. Burada amacımıza ulaştık. Dolar ve tehditle bu işin olmayacağı ortaya çıktı. Artık Filistin için adımlarımızı atacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Görüşmelerimizde ikili ve bunun yanında özellikle bölge sorunlarını ele aldık. Son dönemde gerek Türkiye gerek Tunus'taki yoğun gündem nedeniyle gerçekleştiremediğimiz üst düzey ziyaretlere ivme kazandırma kararı aldık. Bakanlarımızın çok daha sık bir araya gelmeleri gerekiyor. İşbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz.

Tunus'un yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve dış ticaret açığının nedenini görüştük. Türkiye olarak fikirlerimizi paylaştık. Ticaretin dengeli bir şekilde artırılması konusunda mutabık kaldık. Tunus'un huzurunu istikrarını ekonomik büyümesini kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Tunus'un kalkınması Türkiye'nin kalkınması demektir. Özel sektörümüzü Tunus'a yatırım yapmaya teşvik edeceğiz.

Tunus'un terörle mücadelesine tam destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Türkiye Tunus'la devam eden işbirliğini geliştirmeye hazırdır. FETÖ ile mücadelemizde verdiği destek için Tunus makamlarına müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Tunus Kudüs israil
Kudüs için Ankara'nın yol haritası

Kudüs için Ankara'nın yol haritası

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Kudüs oylamasında Müslüman ülkeler susarken o ABD'ye meydan okudu

Kudüs oylamasında Müslüman ülkeler susarken o ABD'ye meydan okudu

En Çok Okunan Haberler

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Canan Karatay'a büyük şok

Canan Karatay'a büyük şok

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Fakıbaba'dan Sudan'ın '4 dolara et' önerisine yanıt

Fakıbaba'dan Sudan'ın '4 dolara et' önerisine yanıt

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Cono aşireti kadınlarından akılalmaz ifade!

Cono aşireti kadınlarından akılalmaz ifade!

Okuyucu Yorumları 23 yorum
Neden?BOP eş baskanisin,yahudiler madalya taktı? çocukların ABD Vatandaşı? gemicik filoları nereden geliyor? feto pkk pyd barzani ile neden ortaklik yaptın reza neden hayırsever işadamı Türklüğü bölücülük sayarsın soyun nedir? suriyeyi niye karistirdin
kafa bulandırma bas git
sen körsün ,işinize nasıl gelirse öyle görürsünüz herşeyi, hep aynı laflar, terbiyesiz
TUNUS 2 AYA KALMAZ KARISIR MISIR FAS LIBYA SURIYE KARISMISTI "TURKYENIN ORTADOGUDA BIR GOREVI VAR BIZ BU GÖREVİ YAKIYORUZ "DIYEN BOP ES BASNANIYIM DIYEN BIRINDEN NE BEKLENIR
abcdefg tüm alfebelerde olduğu gibi senin bitmek bilmiyen planların var bizim bir tek ALLAHımız var hayırlısıyla şu 2019 gelsin herşey İYİ olacak.
fetosa her istediğini veren kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fetocu kim? a)barzani megri halay ortağı b)pkk yi haburda alkislayan c)pyd ye koridor açan d)hayırsever reza'nin ortagi e)hepsi
ipini koparmış poğa gibi kime toslayacağını şaşırmış.
ALLAH yar ve yardimcin olur İNSALLAH
Esad hiçbir zaman kardeşimiz olmamıştı zaten! Katil Esed,Filistind'den defol!
Vallahada Yalan Billahada Yalan :D
Araplara fazla güvenmeyin de
ARAPLARA GÜVENİP DÜNYAYA KAFA TUTMAK BİZİ SIKINTIYA SOKABİLİR....
DİN ÜZERİNDEN CAHİL İNSANLARI KANDIRMAK BU OLSA GEREK.ÜLKENİN ADALARINA EL KOYMUŞLAR,BU HALEN KUDUSTE.A.B.C VE KIRMIZI ÇİZGİ HİÇ BİTMİYOR .TEK BİTEN TÜRKİYE OLDU.
V,Y,Z PLANI OLSA DAHA İYİ TUTAR.
sende a dan z ye kadar planın olduğunu biliyorum nasıl olsa hepsi balon eyyyyyyyyyy
Birde ülke için a-b-c- planları olsa
Ey millet uyanin, onunuze kudüs kudüs deyip yemi atiyor, arka planda khk ile kendi silahli orgutlerini olusturuyor, uyanin allah illah askina, bu isin partisi falan kalmadi, cocuklarimizi bekleyen tehlikeyi allah askina gorun
Baştaki fira' un 19 Daki secimi kaybettiği vakıt,sülalesi ile ve yandaşları ile 2005 den itibaren bütün herşeden yargılanmalı en ağır cezalara verilmelidir.ki ebulehebler Bi daha bu millete kan kusturmasın.
di yaallah.kendi halkını filşstinlelre kurban edeceksin bellidr.halkına bir bak etin mazotun benzin ev kiraları konut fiyatları demir acaba düviz.sen ne yapardsanda yap.halk memmnun deyil haberin olsun.birde bu başımızada filistin bilmem ne suriye bilmem ne.ya yeter artık halk bunları kaldıramaz.yeterrr yaptıklarınz asla fakir fukara için olamaz.
sen ne gereksiz boş bir insansin muneccip şeyi yemis gibisin baskanimizda cekilen tuzagin farkinda olmadan syledi
reis önce ülkedeki sıkıntıları hallet bence halk sıkıntılı zamlar alınan ücretler vs herşey pahalı halkın refah seviyesi nasıl arttırılır bunlara odaklan ülkede suç oranı bundan dolayı artmaya başladı hırsızlıklar gasp vs millet para için birbirini vurmaya başladı boşver suriyeyi filistini onların sorunu halledicem derken bizi unutma herkes ülkesini bizim gibi savunsun suriyililer kaçıp gelirken biz ölümüne sokaklara çıktık ama bizden daha rahat yaşıyolar neyse bu mevzu derin kısaca biz kendi sorunlarımıza bakalım
planlarin icinde ulkene fayda getircek bisey varmi yoksa arap kardeslerin daha mi oncelikli
Senin a planin İsrail le ilişkiler kısmen b planin ticareti kesmen c planin halkı Kudüs diye uyutmamandir
Diğer Haberler
Yunanistan'da Türk denizcilere linç girişimi iddiası

Yunanistan'da Türk denizcilere linç girişimi iddiası

Güzellikleri başlarına dert oldu

Güzellikleri başlarına dert oldu

Son dakika! İsrail, Ağlama Duvarı tren istasyonuna Trump'ın adını veriyor!

Son dakika! İsrail, Ağlama Duvarı tren istasyonuna Trump'ın adını veriyor!

Kraliçenin Noel konuşmasındaki fotoğrafının ardından dedikodular patladı

Kraliçenin Noel konuşmasındaki fotoğrafının ardından dedikodular patladı

Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi

Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.