Erdoğan’dan Suriye Lideri Esat’a ‘Terörist’ Suçlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'ın "devlet terörü estirmiş bir terörist” olduğunu ve Suriye'nin savaş sonrası geleceğinin bir parçası olmaması gerektiğini söyledi.
Erdoğan, "Suriye'de Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız?” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamaları Tunus'u ziyareti sırasında Tunus Cumhurbaşkanı Beci Caid Essebsi'yle ortak basın toplantısında yaptı.
Erdoğan, "Suriye'de huzur yok ve Esed'le de bu huzur oraya gelmez” dedi.
Lavrov Soçi kongresini savundu
Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın gelecek ay Soçi'de ev sahipliği yapmayı planladığı Suriye görüşmelerinin ülkede bir çözüme varılması için kritik önem taşıdığını ve BM öncülüğündeki görüşmelere bir engel oluşturmadığını belirtti.
Lavrov bu açıklamayı, dün çok sayıda Suriyeli muhalefet grubunun Soçi'deki buluşmaya BM öncülüğündeki barış sürecini "teğet geçme” çabası olduğu gerekçesiyle itiraz etmesinin ardından yaptı.
Suriye muhalefet lideri Ahmed Carba'yla görüşen Lavrov, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, Soçi kongresinin BM görüşmeleri için zemin hazırlayacağını savundu.
Suriyeliler arasında Soçi görüşmelerine "geniş desteğin” olduğunu ifade eden Lavrov, savaşların vurduğu ülkede anayasal reformun başlatılmasına yardımcı olmak için mümkün olan en fazla sayıda muhalefet grubunu biraraya getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
"Bir sonraki hedef El Nusra”
Rusya Dışişleri Bakanı, Suriye hükümetinin bir sonraki hedefinin ülkede El Kaide bağlantılı grubun yenilgiye uğratılması olduğunu da söyledi.
Levant Kurtuluş Komitesi (Tahrir el Şam), Esat güçlerinin neredeyse hiç varlığının olmadığı tek bölge olan İdlib'de egemen durumda. Lavrov, Esat ve müttefiklerinin çabalarının şimdi, El Kaide bağlantılı grubun bir önceki adıyla Nusra Cephesi'ni yenilgiye uğratmaya odaklanması gerektiğini belirtti.
Rus bakan, "Suriye ordusu ve müttefikleri, bizim de desteğimizle, Nusra savaşçılarının üzerine gidiyor” ifadesini kullandı.
Doğu Guta'dan tahliyeler
Öte yandan Kızılhaç, koşulların alarm verici düzeye eriştiği, isyancıların elindeki kuşatılmış bir bölgeden sağlık durumu kritik olanların tahliyesinin devam ettiğini bildirdi.
Doğu Guta'daki önde gelen isyancı grup İslam Ordusu, sağlık durumu kritik 29 kişinin tahliyesi için, ellerindeki eşit sayıda esirin serbest bırakılması şartının koşulduğunu belirtti.
Aktivistler, en az 5 kritik hastanın dün gece tahliye edildiğini kaydetti.
Tahliyeler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Suriyeli Arap Kızılay'ı tarafından koordine edildi.
Birleşmiş Milletler, hükümetin son dönemde doğu Guta üzerindeki kuşatmasını sıkılaştırarak, yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı bölgeden yüzlerce kritik hastanın birkaç dakika ötedeki hastanelere taşınmasını reddettiğini bildirdi.
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