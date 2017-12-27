Erdoğan’dan Suriye Lideri Esat’a ‘Terörist’ Suçlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'ın "devlet terörü estirmiş bir terörist” olduğunu ve Suriye'nin savaş sonrası geleceğinin bir parçası olmaması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Suriye'de Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız?” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamaları Tunus'u ziyareti sırasında Tunus Cumhurbaşkanı Beci Caid Essebsi'yle ortak basın toplantısında yaptı.

Erdoğan, "Suriye'de huzur yok ve Esed'le de bu huzur oraya gelmez” dedi.

Lavrov Soçi kongresini savundu

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın gelecek ay Soçi'de ev sahipliği yapmayı planladığı Suriye görüşmelerinin ülkede bir çözüme varılması için kritik önem taşıdığını ve BM öncülüğündeki görüşmelere bir engel oluşturmadığını belirtti.

Lavrov bu açıklamayı, dün çok sayıda Suriyeli muhalefet grubunun Soçi'deki buluşmaya BM öncülüğündeki barış sürecini "teğet geçme” çabası olduğu gerekçesiyle itiraz etmesinin ardından yaptı.