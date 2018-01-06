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Erdoğan'dan sürpriz davet: Osmanlı hanedanı üyelerini ağırladı

DÜNYA HABERLERİ | 06.01.2018 01:09 | Son Güncelleme 4 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı hanedanının Fransa'da ikamet eden üyelerini kabul etti.

Erdoğan'dan sürpriz davet: Osmanlı hanedanı üyelerini ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarının ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğine geçti. Burada, Osmanlı hanedanının Fransa'da ikamet eden üyelerini kabul eden Erdoğan, ayrıca Fransa Ulusal Meclisi Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Stephane Teste ve Senato Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Josiane Costes ile eski Fransa Adalet Bakanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Rachida Dati'yi de kabul ederek görüşmeler yaptı.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Türk Toplumu temsilcileri ve Fransa İslam Konseyi temsilcilerini de ayrı ayrı kabul etti. Kabuller basına kapalı gerçekleşti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğine gelişinde vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Cumhurbaşkanı Erdoğan osmanlı hanedanı

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