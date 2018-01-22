Erdoğan'dan tepkisinin ardından KKTC'deki gazete saldırıya uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada "KKTC'de bir pespaye gazete, ahlaksızca bugün bir başlık atmış. Ben KKTC'deki kardeşlerimi de burada tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlık, edepsizliktir. Ben KKTC'li kardeşlerime özellikle böyle bir duruşu sergilemek suretiyle KKTC'de gereken cevabı onlara vermeleri lazım. Sadece son çeyrek yüzyıla baktığımızda dahi dün Bosna'da, Irak'ta, Filistin'de, bugün Suriye'de yaşanan katliamlar karşımıza çıkıyor. Kim bilir yarın nerelerde ne acılarla ne zulümlerle karşılaşacağımız bilmiyoruz. Bunun için kendimizi bölgemizde yaşanan hadiselerden soyutlama, onların dışında kalma gibi bir lüksümüz yoktur" demişti

Bianet'ten Ekin Karaca'nın haberine göre, gazeteye bugün saldırı düzenlendi. Gazete önünde 200-300 kişi toplandığını, atılan taşlarla camların kırıldığını söyleyen gazetenin yayın yönetmeni Şener Levent, çevre köylerden grupların gazeteye doğru yola çıktığı duyumunu aldıklarını söyledi. Levent, bina önündeki polislerin ise son derece etkisiz olduğu bilgisini verdi.