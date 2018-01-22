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Erdoğan'dan tepkisinin ardından KKTC'deki gazete saldırıya uğradı

DÜNYA HABERLERİ | 22.01.2018 11:45 | Son Güncelleme 55 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’de Türkiye aleyhtarı yayınlarıyla dikkat çeken ve Afrin operasyonu için “Türkiye’den bir işgal harekatı daha” manşeti atan Afrika gazetesini sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, Kıbrıs harekatını 'işgal' olarak nitelendiren Afrika gazetesi için ‘Pespaye gazete” ifadelerini kullandı ve Kıbrıslı Türklerin de gereken cevabı vereceğini söyledi. Erdoğan'ın sözlerinin ardından gazete bugün saldırıya uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada "KKTC'de bir pespaye gazete, ahlaksızca bugün bir başlık atmış. Ben KKTC'deki kardeşlerimi de burada tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlık, edepsizliktir. Ben KKTC'li kardeşlerime özellikle böyle bir duruşu sergilemek suretiyle KKTC'de gereken cevabı onlara vermeleri lazım. Sadece son çeyrek yüzyıla baktığımızda dahi dün Bosna'da, Irak'ta, Filistin'de, bugün Suriye'de yaşanan katliamlar karşımıza çıkıyor. Kim bilir yarın nerelerde ne acılarla ne zulümlerle karşılaşacağımız bilmiyoruz. Bunun için kendimizi bölgemizde yaşanan hadiselerden soyutlama, onların dışında kalma gibi bir lüksümüz yoktur" demişti

Bianet'ten Ekin Karaca'nın haberine göre, gazeteye bugün saldırı düzenlendi. Gazete önünde 200-300 kişi toplandığını, atılan taşlarla camların kırıldığını söyleyen gazetenin yayın yönetmeni Şener Levent, çevre köylerden grupların gazeteye doğru yola çıktığı duyumunu aldıklarını söyledi. Levent, bina önündeki polislerin ise son derece etkisiz olduğu bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
saldırı KKTC Recep Tayyip Erdoğan Afrin afrika gazetesi

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Gazetenin yaptığı yanlışta,RTE nin kışkırtmasıyla orada birileri ölse o zaman rahatlatacak mı RTE,lafa gelince hukuk devleti.
Valla türk milleti rahatlar ama Rumların rahatlamayacağı kesin. tıpkı 74 te olduğu gibi.
@stastemir RTE kadar başına taş düşsün. Herifler ülkene işgalci diyor, işbirlikçi adileri savunmak sana mı kaldı...
@stastemir Devletimize ve milletimize işgalci diyen zihniyet dışarıdan olsa amenna diyeceğimde içimizdeki satılmışlar bunu diyorsa devlet adına bunlara cevabı kim verecek haddini kim bildirecek şahsiyetsiz amip... haddinizi bilin...
@stastemir esas kışkırtmayı yapan bu gazetedir..haberle operasyonu sulandırmaya çalış sonra Erdoğan hedef gösterdi diye ağla zırla..yok öyle bir dünya..
DEVLETETİMİZE İŞGALCİ DİYENLER DEF OLSUN GİTSİN YANDAŞLARININ YANINA
hayret chpden ses çıkmadı daha. münkirliğini açıklamadımı ne tabandan destek mi alamadı abd nin yanındaki duruşunda eksiklik var sonra kulağını çekmesinler
@evolations suyunu çıkarmayın kardeşim sizde... adamlar sınırsız desteklerini açıkladı daha ne yapsınlar..
Amerika almış Suriye deki doğal gaz ve petrolün kokusunu 10 binlerce kilo metre uzaklıkta gelmiş sınırımızda ne idüğü belirsiz çeteleri terör örgütlerini yığmış,ben buna müdahale ettiğimde işgalci oluyorum.çok meraklı değiliz o topraklara.Gel buraya tampon bölge kuralım yok,İŞİD i de Amerika ve çıkar dostları kurdu.Yahu sizlerde hiç mi akıl kalmadı.
Afrika gazetesinin yayını bizimde hoşumuza gitmez ancak ;Tayyip Erdoğanın fikir ve basın özgürlüğüne saygı duymayıp cezasını halk versin şeklindeki ifadesi suçtur, çağdışı bir anlayıştır üstelik bu hareket gazetenin yaptığının on katı rezalettir.Bu anlayışlardan bir cacık olmaz.Bırak adam fikrini yazsın okuyucu kitlesi alıp okuyorsa zaten sorun kalmaz.
İşi gücü milleti kiskirtip birilerinin üzerine salmak ya
DİKKAT EDİN GAZA GELMEYİN SONUNDA ZARARIO SİZLER ÇEKERSİNİZ
BİZDE DOSTA DOST DÜŞMANA DÜŞMAN DERLER. İKİSİNİN ARASI YOKTUR. İNSAN YA DOSTTUR YADA DÜŞMAN. DÜŞMANA DA GEREKTİĞİ GİBİ MUAMELE EDİLİR. HERKES HADDİNİ BİLECEK. BİLMEZSE BİLDİRİRLER....
sayın cumhurbaskanı bu sözleri söylerken gerçekten kıbrısı karıstırmayı mı amaçladı.???
Her ne kadar kağıt üzerinde ayrı bir devlet olarak görünse de KKTC vatan toprağımızdır ve vatan toprağımızda Türk milletini aşağılayan bir terörist olarak gösteren bir kuruluşun yeri yoktur. Medeniyet, özgürlük veya çağdaşlık olsun diye sadece kınamak yetmez. Türk milletine hakaret ettiğin anda özgürlükler biter ders verilir.
Herkes haddini bilsin bu memlekette yasayacaksın adina Türk diyeceksin benim ülkemi eleştireceksin bunlar rumdan kalmalar bunu biliyoruz ve güneye diyoruz basın özgürlüğü yapmayın mesele VATANSA basın falan olmaz ÖNCE VATAN
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