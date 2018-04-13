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Erdoğan'dan Trump ve Putin'e tansiyonu düşürme çağrısı

13.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Rus mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Suriye'de tansiyonun düşürülmesi doğrultusundaki taleplerini ilettiğini söyledi.

Erdoğan'dan Trump ve Putin'e tansiyonu düşürme çağrısı

Esad rejimine yönelik askeri saldırı planları ABD ile Rusya arasındaki gerginliği tırmandırırken, Türkiye'den her iki ülkeye de tansiyonu düşürme çağrısı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

ABD'li ve Rus liderlerle "Suriye'de bir an önce barışın temini" için neler yapılabileceği konusunu görüştüklerini belirten Erdoğan, "Bütün bunları ele alırken, görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu, bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağını ve barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan bu trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu" dedi.

Erdoğan, "Şu andaki son gelişmeler, sanki biraz havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu. Görüşmelerimiz devam ediyor, devam edecek" ifadesini kullandı.

Erdoğan, rejim güçlerince kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Duma'daki "felaket tablolarına" ilişkin elinde videolar olduğunu ve bunları Putin'in Türkiye'ye gönderdiği özel temsilcisine de verdiğini sözlerine ekledi.

Yıldırım'dan Astana uyarısı

Ankara'da gazetecilere konuşan Başbakan Binali Yıldırım da Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde yürütülen Astana sürecine zarar verebilecek herhangi bir girişimden uzak durulması için çağrıda bulundu.

Yıldırım, "Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır. Şiddetle nefretle kınıyoruz. Bunu yapanlar da mutlaka bedelini ödemelidir ancak bütün bunları yaparken bölgede bugüne kadar Türkiye, Rusya ve İran'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetleri akamete uğratacak, bunlara zarar verecek çapta girişimlerden de uzak durulmalıdır. Türkiye olarak bizim muhataplarımıza, müttefiklerimize tavsiyemiz budur. Bu noktada gerekli uyarıları yapıyoruz" dedi.

ABD'li ve Rus yetkililerin sosyal medyada yaptıkları açıklamaların tırmandırdığı gerginlik konusunda da uyarıda bulunan Yıldırım, "Amerika ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gidiyor. Bölge zaten uzun yıllardan beri iç savaştan, göçlerden büyük bir bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hâle getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını biz dostlarımıza tavsiye ediyoruz" ifadesini kullandı.

DW,DHA/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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