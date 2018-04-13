Erdoğan'dan Trump ve Putin'e tansiyonu düşürme çağrısı

Esad rejimine yönelik askeri saldırı planları ABD ile Rusya arasındaki gerginliği tırmandırırken, Türkiye'den her iki ülkeye de tansiyonu düşürme çağrısı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

ABD'li ve Rus liderlerle "Suriye'de bir an önce barışın temini" için neler yapılabileceği konusunu görüştüklerini belirten Erdoğan, "Bütün bunları ele alırken, görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu, bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağını ve barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan bu trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu" dedi.

Erdoğan, "Şu andaki son gelişmeler, sanki biraz havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu. Görüşmelerimiz devam ediyor, devam edecek" ifadesini kullandı.

Erdoğan, rejim güçlerince kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Duma'daki "felaket tablolarına" ilişkin elinde videolar olduğunu ve bunları Putin'in Türkiye'ye gönderdiği özel temsilcisine de verdiğini sözlerine ekledi.