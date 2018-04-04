Erdoğan'dan üçlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: Toprak ameliyatlarına sıcak bakmıyoruz

Ankara'da üçlü zirvede bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Kasım ayında olduğu gibi yine Suriye'nin "toprak bütünlüğüne" vurgu yaptı. Erdoğan, "Toprak ameliyatlarına sıcak bakmıyoruz" dedi.

İlk olarak 22 Kasım'da Rusya'nın Soçi kasabasında bir araya gelen üç liderin, üçüncü kez İran'ın başkenti Tahran'da görüşecekleri açıklandı.

Ankara'daki zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. Erdoğan, "Suriye konusunda şu hususun tüm dünya tarafından dikkate alınmasını bekliyoruz: Suriye'nin toprak bütünlüğü tüm terör örgütlerine aynı mesafede olunmasına bağlıdır" dedi.

Erdoğan, "DEAŞ ile PYD/YPG'nin aynı amaca hizmet ettiğini kabul etmeyen hiçbir anlayışın Suriye'de kalıcı barışa hizmet etmesi mümkün değildir" diye konuştu.

Türkiye'nin harekatlarıyla 4 bin kilometrekare alanı güvenli hale getirdiğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kontrol altına aldığımız yerleri bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getiriyoruz. Bilindiği gibi ülkemizde 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Cerablus El Bab bölgesine 160 bin Suriyeli kardeşlerimiz geri dönerek vatanlarında hayatlarını kurdular."