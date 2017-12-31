Erdoğan’dan Yeni Yıl Mesajı: Seçimler 2019’da Olacak

Olağanüstü Hal'in sürdüğü Türkiye'de ardı arkası kesilmeyen Kanun Hükmünde Kararnamelerin çıkarılması, en az 400 bin taşeronun kadroya geçmesine sağlayacak düzenleme yapılması, AKP ve MHP'den gelen ittifak açıklamaları 2019 yılında yapılması gereken seçimlerin erkene alınabileceği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz 2018'de bir erken seçim yapılabileceği düşüncesini dile getirirken HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de erken seçimin iktidar partisinin gündeminde olabileceğini belirtti.

Eylül ayında yerel seçimlerin erkene alınması çağrısında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da parti örgütlerine baskın erken seçime hazır olmaları konusunda talimat vermişti.

3 Kasım 2002'de kazandığı genel seçimlerden sonra hiçbir seçimde ikinci parti olmayan Adalet ve Kalkınma Partisi bugüne kadar hiçbir seçimin tarihini erkene almış değil. Peki kamuoyu yoklamalarında oylarında gerileme gözüken iktidar partisi bu kez erken seçim kararı alır mı?