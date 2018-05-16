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Erdoğan’dan Yoğun Filistin Diplomasisi

16.05.2018 19:38 | Son Güncelleme

Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak yaptığı çağrıyla Cuma günü İstanbul’da düzenleyeceği olağanüstü zirve için hazırlıklarını yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 9 ülke lideri ve Papa ile görüştü

Erdoğan’dan Yoğun Filistin Diplomasisi

İsrail’in Gazze’de uyguladığı şiddet sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için üç günlük yas ilan eden Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak yaptığı çağrıyla Cuma günü İstanbul’da düzenleyeceği olağanüstü zirve için hazırlıklarını yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Filistin’de uyguladığı şiddete ve ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma hamlesine İslam dünyasının daha güçlü bir ses vermesi için Müslüman ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bizzat toplantıya davet ediyor.

Gazze’de yaşananlardan sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz al Suud, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah ile konuşan Erdoğan, bugün de Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’i telefonla arayarak Gazze'deki son durumu görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle de görüşen Cumhurbaşkanı, öğle saatlerinde de Ankara’da bulunan İran Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi’yi kabul etti.

Erdoğan, Putin ve Merkel’le de konuştu

İslam dünyasıyla yoğun mesaide bulunan Cumhurbaşkanı, Filistin’de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’le de fikir teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, diğer görüşmelerde olduğu gibi Erdoğan-Putin görüşmesinde de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze'de Filistinli göstericilerin hedef alınması sonucu bölgede yaşanan gerilim ele alındı.

Cumhurbaşkanı’nın Rusya liderine, “Filistinli göstericilerin tüm dünyanın gözü önünde hunharca saldırıya uğramaları utanç verici” dediği belirtildi.

Aynı kaynaklar, Erdoğan-Merkel görüşmesinde uluslararası camianın BM nezdinde de olayın takipçisi olmasının önemine işaret edildiğini ve mevcut tablonun Filistin-İsrail sorununa çözüm bulunmasını zorlaştırdığının konuşulduğunu ifade ettiler.

İki liderin Türkiye-Almanya ilişkilerine ivme kazandırılması, bölgesel konularda fikir teatisi için yakın temasta olunmasında mutabık kaldığı da bildirildi.

Papa Francis: “Kudüs'ün özel statüye sahip olacağı iki devletli bir çözüm şart”

Cumhurbaşkanı, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’le de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede üç semavi din için önem taşıyan Kudüs’ün statüsünün ihlalinin kabul edilemeyeceğini söyledikten sonra Gazze'de savunmasız Filistinlilere yapılan insanlık dışı saldırıların ve meydana gelen can kayıplarının utanç verici olduğunu vurguladı.

Kudüs’ün statüsünün değiştirilmesine karşı olduğu bilinen Papa Francis de barış için Kudüs'ün özel statüye sahip olacağı iki devletli bir çözümün şart olduğunu belirtti.

Masum insanların hedef alınmasının ve insanların hayatlarına kastedilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Papa Francis, tıpkı Erdoğan gibi uluslararası camianın sorunun çözümü için BM nezdinde gerekeni yapması gerektiğini ifade etti.

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