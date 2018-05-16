Erdoğan’dan Yoğun Filistin Diplomasisi

İsrail’in Gazze’de uyguladığı şiddet sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için üç günlük yas ilan eden Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak yaptığı çağrıyla Cuma günü İstanbul’da düzenleyeceği olağanüstü zirve için hazırlıklarını yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Filistin’de uyguladığı şiddete ve ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma hamlesine İslam dünyasının daha güçlü bir ses vermesi için Müslüman ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bizzat toplantıya davet ediyor.

Gazze’de yaşananlardan sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz al Suud, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah ile konuşan Erdoğan, bugün de Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’i telefonla arayarak Gazze'deki son durumu görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle de görüşen Cumhurbaşkanı, öğle saatlerinde de Ankara’da bulunan İran Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi’yi kabul etti.