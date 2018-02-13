Erdoğan’dan Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a Uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de doğalgaz arayan Yunanistan, Güney Kıbrıs ve uluslararası firmaları, “hadlerini aşmamaları” konusunda uyardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarısı, İtalyan enerji firması Eni’nin Gazimağusa açıklarına getirmeye çalıştığı sondaj platformunun Türk savaş gemilerince engellenmesi sonrasında geldi.
AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Ülkemizin güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları, yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz Kıbrıs açıklarında faaliyet gösteren şirketlere Rum tarafına güvenerek hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunların efelikleri bizim ordumuzu bizim ordumuzu gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına doğrudan yorum yapmaktan kaçınan Kıbrıs Rum lideri Nicos Anastasiadis ise Türk donanmasının Akdeniz’deki eylemlerinin endişeye yol açmaması gerektiğini söyledi.
Anastasiadis, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Endişelenecek bir şey yok. Herhangi bir krizden kaçınmak için her türlü önlem alınıyor” dedi.
Öte yandan Yunanistan, Türk sahil güvenlik gemisinin Kardak kayalıkları yakınlarında Yunan sahil güvenlik botuna çarptığını iddia etti.
Yunan sahil güvenliği, Türk gemisinin baş tarafından vurduğunu, Yunan botunda hasar meydana geldiğini, ancak kimsenin yaralanmadığını bildirdi.
Yunanistan’ın açıklamasında Türk gemisinin tehlikeli manevralar yaptığı ve kazanın Yunan sularında olduğu öne sürüldü.
Yunanistan hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, kazayla ilgili endişelerini dile getirdi ancak itidal çağrısı yaptı. Tzanakopoulos, “Şu anda yangına körükle gitmemek lazım. İhtiyacımız olan sükunet, sağduyu ve konuyu ciddiyetle ele almaktır” dedi.
Sözcü ayrıca, Türkiye’nin son zamanlarda provokatif tutumunun arttığını ve bunun kendileri için ciddi bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı.
Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas ise, AB yetkililerinin Ege Denizi’ndeki olayı yakından takip ettiklerini bildirdi ve Türkiye’yi, “iyi komşuluk ilişkilerine tartışmasız biçimde bağlı olma, AB üyesi ülkelere yönelik her tür sürtüşme kaynağından, tehditten ve eylemden kaçınmaya” çağırdı.
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