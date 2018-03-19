Erdoğan’dan Zeytin Dalı'nı genişletme sinyali

Erdoğan "Virgülü koyduk, inşallah şimdi nokta konacak. Bununla kalmayacağız tabii. Bunun uzantısı var. Onlar da hallolacak. Zira bizim derdimiz işgal değil. Bizim derdimiz bu teröristlere karşı o temizlik harekâtını gerçekleştirmek ve bu teröristlerden ülkemize karşı olan tehdidi ortadan kaldırmak" ifadelerinde bulundu.

Ankara'da Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde konuşan Erdoğan'ın gündeminde Zeytin Dalı operasyonu vardı. "Şu an itibarı ile 3 bin 622 terörist etkisiz hale getirilmiş vaziyette” diyen Erdoğan "İş bitti mi derseniz hayır bitmedi. Zira bütün Özgür Suriye Ordusu bizim askerimizle birlikte oradaki el yapımı bomba -şurada burada vesaire, terörist olabilir- bunların aramasını yapıyor. Bu da hâlâ devam ediyor ve devam edecek, emin bir belde olduğuna inandığımız ana kadar” diye konuştu.

Erdoğan: Sincar'a da gireriz

"Afrin şehir merkezini kontrol altına alarak Zeytin Dalı Harekâtı’nın en önemli aşamasını geride bıraktık" diyen Erdoğan sözlerine "Ardından şimdi Münbiç, Ayn el Arab (Kobani), Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı şeklinde bu koridoru tümüyle ortadan kaldırana kadar bu süreci devam ettireceğiz" diye devam etti.

Erdoğan "Aynı şekilde Kuzey Irak'taki terör kamplarını da gerekirse sürekli olarak kontrolümüz altına alarak. Zira merkezi yönetime söyledik. Dedik ki bakın burada ikinci bir Kandil ihdas ediliyor. Neresi o ikinci Kandil? Sincar. Eğer bu işi halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansızın Sincar'a da gireriz. Oradaki PKK'lıları da temizleriz" diye konuştu.

"Eğer dostsak, eğer kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız" diyen Erdoğan "Sizden önceki Irak merkezi yönetimine de biz bunları söyledik. Bak eğer burada PKK'yı temizlemiyorsanız bize bırakın buradaki PKK'yı da biz temizleyelim. Dediler ki biz sıkıntıya düştüğümüzde size durumu bildireceğiz. O gün bugün hâlâ bildirecekler. Sayın başbakanımız görüşüyor, biz görüşüyoruz, henüz bir netice yok. Ama çok daha bu iş uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur" dedi.

Türkiye, YPG kontrolündeki Afrin’e yönelik olarak Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile ortaklaşa yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nı 20 Ocak’ta başlatmıştı.

DW/EC,GY

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