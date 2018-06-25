Erdoğan’ı Kutlayan TOBB ve TÜSİAD Kapsamlı Reform İstiyor

İş dünyasının en büyük örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile en prestijli oluşumu TÜSİAD, seçim sonuçlarından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ederken Türkiye’nin bir an evvel ekonomiye odaklanması çağrısında bulundu.
Yaklaşık 1,5 milyon esnaf ve sanatkarın üye olduğu TOBB’un 17 yıldır başkanlığını yapan Rifat Hisarcıklıoğlu, 24 Haziran Seçimleri sonrası yayınladığı mesajında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güven ve istikrarın daha güçlenmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.
TOBB Başkanı: "Reformlara odaklanarak geleceğin Türkiye’sini inşa etme zamanı"
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde, güven ve istikrar yatıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yeni dönemde bu güven ve istikrarla yeni bir sıçrama gerçekleştirmek mümkündür. Ülkemizde son 3 yılda 4 farklı seçim süreci yaşadık. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye’sini inşa zamanıdır,” dedi.
‘Türkiye’nin patronlar kulübü’ olarak tanımlanan TÜSİAD da hükümetin kapsamlı bir reforma odaklanmasını istiyor.
Yazılı bir açıklama yayınlayan TÜSİAD Yönetim Kurulu, seçimlerin ardından, 21. yüzyılda Türkiye’ye yakışan güçlü bir demokrasi sınavının devam ettiğinin altını çizdi.
TÜSİAD, istediği reform programını tarif etti
TÜSİAD, yeni yasama ve yürütme erkinin acil olarak odaklanması gereken kapsamlı reform gündeminin ilk maddelerini şöyle sıraladı:
“Hukuk devletinin ve özgürlüklerin en ileri demokrasiler düzeyinde tesisi, yüksek enflasyon ve cari açık sorunlarının çözümüne yönelik akılcı bir ekonomi programı ve mali disiplin, bağımsızlığı ve kararları ile ulusal ve uluslararası düzeyde güven veren bir Merkez Bankası ve tüm kurumlarda liyakat temelli atama sistemi, vergi reformu ile verginin tabana yayılması ve kayıt dışılık ile etkin mücadele ve uluslararası rekabet gücümüz ve dünyanın bütün bölgelerine yönelik etkimiz açısından elzem olan Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin hızlanması.”
21. yüzyılda güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve refah seviyesi yüksek bir toplum olması için azim ve kararlılık içinde seferber olacağını ilan eden patronlar kulübü, 4. Sanayi Devrimi’nin temeli olan dijital dönüşüme ve doğayla uyumlu nitelikli büyümeye uygun bir kalkınma anlayışı ile toplumsal uzlaşma içinde hazırlanacak köklü bir eğitim reformunun hayata geçirilmesini de talep ediyor.
TİM: "Bürokrasinin azaltılmasını bekliyoruz"
TOBB ve TÜSİAD’dan farklı olarak AK Parti ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi’ni de ismen tebrik eden Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükelçi, yeni sistemden beklentilerinin hızlı karar alınması ve istikrarın sürdürülmesi olduğunu vurguladı.
Büyükekşi, “Erken seçim kararının, mevcut belirsizliğin giderilmesi ve yeni yönetim sistemimizin tam anlamıyla uygulanması için gerekliliğine dikkat çektiğimiz gibi bürokrasinin azaltılması başta olmak üzere yeni sistemin vadettiği yeniliklerin de takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Bizler de ekonominin en önemli aktörlerinden biri olarak yeni yönetimle yapıcı ve uyumlu çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
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