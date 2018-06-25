Erdoğan’ı Kutlayan TOBB ve TÜSİAD Kapsamlı Reform İstiyor

İş dünyasının en büyük örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile en prestijli oluşumu TÜSİAD, seçim sonuçlarından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ederken Türkiye’nin bir an evvel ekonomiye odaklanması çağrısında bulundu.

Yaklaşık 1,5 milyon esnaf ve sanatkarın üye olduğu TOBB’un 17 yıldır başkanlığını yapan Rifat Hisarcıklıoğlu, 24 Haziran Seçimleri sonrası yayınladığı mesajında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güven ve istikrarın daha güçlenmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

TOBB Başkanı: "Reformlara odaklanarak geleceğin Türkiye’sini inşa etme zamanı"

Hisarcıklıoğlu, “Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde, güven ve istikrar yatıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yeni dönemde bu güven ve istikrarla yeni bir sıçrama gerçekleştirmek mümkündür. Ülkemizde son 3 yılda 4 farklı seçim süreci yaşadık. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye’sini inşa zamanıdır,” dedi.

‘Türkiye’nin patronlar kulübü’ olarak tanımlanan TÜSİAD da hükümetin kapsamlı bir reforma odaklanmasını istiyor.