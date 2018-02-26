Erdoğan’ın Afrika Ziyaretinden Ne Bekleniyor?

Afrika, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara geldiği 2002 yılından beri Türkiye’nin diplomatik ve ekonomik ilişkilerini oransal olarak en fazla geliştirdiği kıta. 16 yıl önce 12 Afrika ülkesinde büyükelçilik bulunduran Ankara, bu yıl içinde Ekvator Ginesi’ne atayacağı büyükelçiyle bu sayıyı 41’e çıkaracak. 2003’te 3,5 milyar dolar olan dış ticaret hacmi ise 2017 sonu itibariyle 20 milyar dolara ulaştı. Moritanya ve Mali ziyaretleriyle başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı sırasında Afrika'da ziyaret etmiş olduğu ülke sayısını 30’a çıkaracak olan Erdoğan, Afrika’nın en büyük yüzölçümüne sahip olan ülkesi Cezayir’e de dördüncü ziyaretini düzenlemiş olacak. Erdoğan: Cezayir’le askeri, içişleri ve savunma sanayi alanında işbirliğini güçlendirmek istiyoruz Kalabalık bir işadamı grubuyla Cezayir’e giden Cumhurbaşkanı, seyahat öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin özellikle Cezayir’le savunma sanayinde işbirliğine açık olduğu mesajını verdi. Erdoğan, “Cezayir bizim bölgedeki en güçlü ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Hele de doğalgaz tedarikimiz bakımından 4. sırada. Cezayir ile ilişkilerimizi 2006 itibariyle, dostluk ve işbirliği anlaşması temelinde askeri, iç işleri, savunma sanayi ve kültürel alanda güçlendirmek istiyoruz. Ziyaretim sırasında yapacağımız görüşmelerde hem ikili münasebetlerimizi hem de bölgesel konuları ele alacağız. Kudüs, Suriye ve Libya gibi ülkelerimizi etkileyen konularda istişareler yapacağız” dedi.

Bugüne kadar 119 ülkede 355 milyar dolarlık taahhüt tamamlayan Türk müteahhitlik sektörünün oluşturduğu toplam hacmin %18’i Afrika kıtasında oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika kıtasının müteahhitlik sektörünün bu rolüne vurgu yaptı ve “Özellikle müteahhitlik sektörümüz kıta çapında başarılı işlere imza atıyor. Taahhütlerini çoğu zaman öngörülen sürelerden önce tamamlıyorlar. Bu da firmalarımıza olan güveni daha da perçinliyor” diye konuştu. DEİK Başkanı: Sahra Altı Afrika yeni hedef pazar Cuma günü İstanbul’da düzenlenen Türkiye-ECOWAS (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) Ekonomi İş Forumu toplantısında konuşan Dış ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Afrika’nın Türk müteahhitlik sektörü için büyük fırsatlar barındırdığını söyledi. DEİK Başkanı, " Türk müteahhitlik sektörünün tarihinde ilk kez bir Afrika ülkesi ilk sıraya yerleşti. 2017 yılında Tanzanya'da 3,1 milyar dolarlık iş alındı. Tanzanya, Türkiye'nin geleneksel pazarları olan Rusya, Türkmenistan, Libya, Suudi Arabistan'ı geride bıraktı. Mozambik de, benzer şekilde Türk müteahhitlerin yüksek pay aldığı 10 ülkeden biri oldu. Müteahhitlik sektörümüz, orta vadede Sahra Altı Afrika'yı yeni hedef pazar olarak belirlemiş gibi görünüyor. Tarım teknolojilerimizin Afrika'da uygulanması da rahatlıkla mümkün. Afrikalı dostlarımızla birlikte kendi hikayemizi yazmak zorundayız” dedi.