Erdoğan'ın ağlayan çocuğu tesellisine tepki

Hukukçular, çocuk haklarını koruyan uluslararası sözleşmelere işaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 24 Şubat’ta partisinin Kahramanmaraş İl Kongresi'nde söyledikleri gündem yarattı. Erdoğan’ın, konuşması sırasında bordo bereli ve asker üniformalı küçük bir kız çocuğunu sahneye çağırdıktan sonra “...Türk bayrağı da cebinde. Şehit olursa bayrağı da inşallah örtecekler. Her şey hazır, değil mi?" sözlerine çocuk hakları açısından tepkilere yol açtı. "Bordo bereli ağlamaz" diyen Erdoğan'ın ağlayan çocuğu teselli etmeye çalıştığı video uluslararası basına da yansıdı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, çocuklarla ilgili uluslararası sözleşmelere dikkat çektiği Twitter mesajında, “Tüm devlet kurumları çocukları ilgilendiren faaliyetlerinde çocuğun üstün yararına öncelik vermelidir. Bu ilke milli çıkarlar dahil hiçbir gerekçeyle gözardı edilemez” diyerek tepki gösterdi.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi

Çocuk hakları alanında çalışmalarıyla bilinen avukat Seda Akço da Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 38. Maddesi ile “Silahlı Çatışmalara Dair Ek Protokol” başta olmak üzere, Türkiye’nin de tarafı olduğu bütün uluslararası sözleşmelerin çocukların her türlü silahlı çatışmadan uzak tutulmasını, silah altına alınmamasını öngördüğüne dikkat çekti.