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Erdoğan'ın Almanya Ziyareti İçin En Üst Düzeyde Güvenlik Önlemleri Alınacak

10.08.2018 14:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti için polis yetkilileri ‚en yüksek düzeyde güvenlik önlemleri alınacağını açıklarken, Erdoğan’ın ziyaretinin 2002 yılında eski ABD Başkanı George W. Bush’un Berlin’deki temaslarından bu yana gerçekleşecek ‘en rizikolu ziyaret’ olarak sınıflandırıldığını belirttiler

Erdoğan'ın Almanya Ziyareti İçin En Üst Düzeyde Güvenlik Önlemleri Alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin tarihlerinin kesinleşmesi sonrasında başkent Berlin polisi Erdoğan’ın güvenliğinin sağlanması konusunda daha şimdiden çalışmalara başladı. Polis yetkilileri ziyaret için ‚en yüksek düzeyde güvenlik önlemleri alınacağını açıklarken, Erdoğan’ın ziyaretinin 2002 yılında eski ABD Başkanı George W. Bush’un Berlin’deki temaslarından bu yana gerçekleşecek ‘en rizikolu ziyaret’ olarak sınıflandırıldığını belirttiler. Bush’ın ziyaretinde kentte kırmızı alarm verilmiş, ABD Başkanını 10 bin güvenlik gücü korurken, Bush’un kaldığı otel ve hükümet binasına yakın yerlerde tüm protesto girişimleri ve toplantılar yasaklanmıştı.

Polis yetkilileri, Erdoğan’ın ziyareti kapsamında da benzer önlemlerin alınacağını açıklarken, kentteki polis birimlerinin yetersiz kalması tehlikesine karşı diğer eyaletlerden, federal polis birimlerinden ve özel harekat komandoları birimi SEK’den takviye istendiğini doğruladılar. İstihbarat servisleri ve diğer güvenlik birimleri, Erdoğan’ın ziyaretini fırsat olarak gören Alman aşırı solcu ve otonom çevrelerin protesto ve eylem hazırlıkları içinde olduğu düşünüyorlar. Söz konusu grupların internet üzerinden ziyarete karşı eylem çağrılarının yoğunlaştığını belirten yetkiler, söz konusu grupların terör örgütü PKK taraftarları ile olası ortak eylemlerde bulunabileceği söylüyor.

Bu arada Almanya Kürt Toplumu Derneği’nden yapılan açıklamada, ziyaretin ikinci gününde Brandenburg Kapısı önünde protesto gösterisi düzenleneceği, gösteriye farklı organizasyonların ve Federal Meclis'te temsil edilen partilerden temsilcilerin de destek vermesinin hedeflendiği açıklandı. Bir dernek sözcüsü, 10 bin ile 20 bin kişi arasında bir katılım olacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Almanya'ya davet edilen Recep Tayyip Erdoğan 28 ve 29 Eylül tarihlerindeki devlet ziyareti kapsamında Başbakan Angela Merkel ile de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığından bir sözcü, Erdoğan ile Merkel arasındaki görüşmelerin gündemi konusunda Alman tarafının Türk tarafıyla 'yakın istişare' içinde olduğunu duyururken, Başbakan Merkel’in sözcülerinden Ulrike Demmer, ziyaret sırasında Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları gibi tartışmalı konuların da ele alınacağını açıkladı.

Alman basınında çıkan yorumlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya'ya iltica eden ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkili kişilerin iadesini talep edeceği, ayrıca Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz kapsamında yardım isteyeceği de iddia edildi.

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