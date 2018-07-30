Erdoğan'ın Almanya Ziyareti Tartışma Yarattı

Nitekim Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Zorlu bir partnerle hiç konuşmamanın, konuşmaktan daha faydalı olduğuna hiçbir zaman inanmadım" sözleriyle Erdoğan’ın olası ziyaretini savundu. Birlik Partileri CDU/CSU’nun dış politika sözcülerinden Jürgen Hardt, Erdoğan’ın Almanya’ya gelmesini doğru olduğunu belirterek, "NATO partnerleri ve ortak çıkarları ağır basan ülkeler arasında en yüksek düzeyde ilişkilerin gerçeklemesi önemlidir. Hükümet bu fırsatı değerlendirerek, Almanya ile Türkiye arasında, Alman vatandaşlarının tutuklanması ve Türkiye’nin Suriye’deki rolü gibi kritik konuları da ele almalı" dedi. Birlik Partileri’nin Avrupa Birliği politikası sözcüsü Elmar Brok da, "Sadece demokrat siyasetçilerle konuşmak istersek Almanya kısa süre içinde dünya siyaset sahnesinde yapayalnız kalır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında Almanya'ya resmi ziyaret düzenleyeceği haberi, daha Alman ve Türk yetkililer tarafından doğrulanmadan tartışmaları beraberinde getirdi. Muhalefet partilerinden temsilciler ziyarete tümüyle karşı çıktıklarını yada Erdoğan’ın devlet töreni ile karşılanmasını doğru bulmadıklarını açıklarken, hükümet tarafı ziyarete yönelik eleştirileri geri çevirdi.

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) Meclis Grubu Başkanı Alice Weidel, Erdoğan’ın ziyaretine tümden karşı olduğunu duyurdu. "Erdoğan’ın futbolcu Mesut Özil’i politik araç haline getirmesinden sonra böyle bir davete kesinlikle gerek yok" diyen Weidel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya karşı ‘kin içeren bir kampanya yürüttüğünü’ iddia ederek, ziyaretinin bir propaganda gösterisine dönüşeceğini de söyledi ve "Erdoğan evinde kalsın" dedi. Yeşiller Partisi eski genel başkanı Cem Özdemir, "Erdoğan'ın demokratik bir ülkeden normal bir devlet başkanı olmadığını" öne sürerek, Almanya hükümetinin Erdoğan’ı resmi bir törenle karşılamaması gerektiğini belirtti. "Ülkemizi ziyaret edenleri her zaman seçme şansımız olmuyor" diyen Özdemir, hükümetin ziyaret kapsamında Erdoğan’a Almanya’da Türk kökten dinci, milliyetçi çabalara asla izin verilmeyeceğini söylemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu arada Federal Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili tarihin henüz kesinleştirilmediği bildirildi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcüsü, "Türkiye Cumhurbaşkanı'na yönelik davet 24 Haziran seçimleri öncesinde yapılmıştı, ancak ziyaretin tarihi henüz belirlenmedi" dedi.