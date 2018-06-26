Erdoğan’ın Balkon Konuşmasına ABD’deki Türklerden Tepki

27. Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam seçmenlerine teşekkür etmek için yaptığı balkon konuşmasına ABD’deki Türkler tepki gösterdi. Dün sonuçlanan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti’ye resmi olmayan sonuçlara göre en az oy ABD’deki seçmenlerden gelmişti. ABD’deki Türk seçmenlerin Erdoğan’a cumhurbaşkanlığı için temsilciliklerde kullandıkları oy oranı yüzde 17,3 oldu. ABD’deki Türklerin milletvekilliği seçimi oy tercihlerinde de AK Parti’ye verilen oy yüzde 15,3 ile sınırlı kaldı. ABD’de kayıtlı seçmenlerden gümrük kapıları ve diğer temsilciliklerde oy kullananların sayısında çok büyük artış olduğu kaydedildi. Gümrük kapılarında kullanılan oyların da eklenmesiyle birlikte ABD’deki oy kullanan Türk seçmenlerin ayrıntılı oy tercihlerinin ortaya çıkacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşmasında ABD’deki Türk seçmenleri eleştirdi.

​“Amerika’daki oylarda ana muhalefete bayağı oy gelmiş” Erdoğan, balkon konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişimine vurgu yaptıktan sonra, “Nereye kaçtılar? Amerika’ya. Şimdi ölçüye bakıyorum. Amerika’daki oylara bakıyorum. Oradaki oylarda, evet oradan ana muhalefete bayağı oy gelmiş” dedi. ABD’deki çok sayıda Türk vatandaşı Erdoğan’ın konuşmasını sosyal medya hesaplarında eleştirdi. ​“Erdoğan FETÖ’cü arıyorsa etrafına baksın” CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına tepki gösterdi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Özcan, ABD’de yaşayan Türklerin 2014 yılında yapılan ilk cumhurbaşkanlığı seçiminden itibaren tercihlerini Erdoğan ve AK Parti’den yana kullanmadıklarını belirterek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’deki oy kullanan Türk seçmenleri Gülen hareketi sempatizanı olarak ilan etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Özcan, “Tayyip beyin açıklamalarından hala ABD’de yaşayan Türk toplumuyla alakalı bilgisiz olduğunu görüyorum. Devlet kasasından her sene ABD’de lobici, vakıf, dernek gibi yapılara harcanan on milyonlarca doların sokağa gittiğini bir daha gördük. Bizim ABD’deki güçlü ve gece gündüz çalışan örgütümüz sayesinde biz bu başarıyı tekrar yakaladık. Erdoğan FETÖ’cü arıyorsa etrafına baksın, bizim ABD’deki başarımızı karalamaya çalışmasın. Kaçak FETÖ’cülerin bir tanesini bile ABD’de bulmak için devlet kurumları ve yandaş medya aylar boyunca seferberlik ilan ederken, bunların kalkıp gelip Elçilik ve Konsolosluklarda oy kullandığını iddia etmek aymazlıktır. Bizim ideallerimiz ve hayata bakışımız belli. Biz Cumhuriyet sevdalısı, Atatürkçü insanlarız” dedi.

​“ABD’deki Türkler hiç bir zaman Erdoğan’a yüksek oranda oy vermedi” Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ergin Koçyıldırım, “Cumhurbaşkanı’nın balkon konuşmasında bahsettiği şekilde, partisinin ve kendisinin, Amerika’dan aldığı oylardaki düşüklüğünün sebebini açıklarken, Amerika’da yaşayan ve oy vermiş seçmenleri FETÖ’cü olarak nitelendirmesini oldukça şanssız bir ifade olarak görüyorum. “ dedi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Dr. Koçyıldırım, ABD’deki Türklerin Erdoğan ve AK Partiye verdiği oyların hiç bir zaman yüksek olmadığını söyledi. Koçyıldırım sözlerini şöyle sürdürdü, “Amerika’da yaşayan Türklerin oy verebilme imkanı ilk kez, 11 Ağustos 2014 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olmuştu. Bu seçim sonucunda da Sayın Erdoğan, dünkü seçim sonuçlarına benzer bir şekilde, sadece yüzde 15 oy alabilmişti. Daha sonra yapılan 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 milletvekili seçimlerinde ve 16 Nisan 2016 referandumunda da AK Parti, Amerika’da yaşayan Türk seçmeninden yüzde 15-20 aralığından daha fazla oy alamamıştı. Gerek 15 Temmuz öncesinde, gerekse de 15 Temmuz 2016 sonrasında AKP oy oranları hep aynı seviyede kalmıştı. Şimdi aynı oranların görüldüğü son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da, Amerika’da yaşayan seçmenlerin FETÖ’cü ilan edilmesi, yersiz ve tutarsız bir açıklama olmuştur “ dedi.

​“Erdoğan’ın sözleri ABD’deki Türk toplumunda büyük üzüntü yarattı” Koçyıldırım, ABD’deki Türk seçmenlerin koca bir kıtada oy kullanmak için kilometrelerce yol kat ettiklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iddialarının Türk toplumunda büyük üzüntü yarattığını belirtti. Koçyıldırım şöyle devam etti. “Yüzölçümü Türkiye’nin 12 katından daha büyük olan, ABD’de bir elin parmakları kadar sayıda olan konsolosluklarda oy verebilmek için saatlerce kara ya da havayolu ile seyahat etmek zorunda kalarak, vatandaşlık görevini yapmış olmanın huzurunu yaşayan vatandaşlarımızın da bu açıklamadan rahatsız olduğu kanaatindeyim” dedi. “ABD’deki Türkler küstürülememeli” Koçyıldırım, ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarının demografik yapısının da, dünyanın başka yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızdan farklı olduğunu da hatırlatarak, “Buradan hareketle dünya siyaseti, ekonomisi, iş çevresi ve bilim dünyasına katkıda bulunan ve konularında dünyanın sayılı liderleri olan Amerika’da vatandaşlarımızın da bu ithamlardan rahatsız olduğunu biliyorum. Her türlü maddi ve manevi fedakarlığı göstererek ve kendisine verilen vatandaşlık hakkını sonuna kadar kullanan Amerika’da yaşayan Türklerin kendilerine teşekkür edilmesi gerekirdi. Düşük katılımın sebepleri araştırılıp, seçim dönemlerinde Amerika’daki bütün seçmenlerin rahatlıkla oy verebilmeleri için imkanların nasıl genişletilebileceğinin konuşulması gerekirdi. Zaten son yapılan beş seçimde de, AK Parti lehine oy dağılımında bir değişiklik olmamasının faturasının oy veren seçmene çıkarılmasının, oy veren seçmenlerin FETÖ’cü olarak nitelendirilmesinin, bir sonraki seçimlerde kırgınlıklara ve küskünlüklere de sebep olacağından endişeliyim. Yurtdışı oylarının, milletvekili sayılarında ne kadar önemli ve değerli olabileceğinin farkında olarak, ötekileştirilerek değil de, daha sahiplenici ve kucaklayıcı bir yaklaşımın daha yapıcı olacağını düşünüyorum” dedi.