Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Filistinliler, ister Türk bayrağıyla olsun isterse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimleriyle olsun her Cuma günü Kudüs’te yapılan gösterilerde Türkiye’nin bulunuşunun Filistin halkının şimdi ve tarihte ve İslam tarihindeki kilometre taşlarının varlığını gösterdiğini söylüyorlar.

Bu sahneler artık İsrail polisinin kaygı kaynağı olmaya başladı.

İsrail polisi Kudüs ve Mescidi Aksa’ya Türk bayrağı ile girmesine engel oluyor.

İKİ TÜRK VATANDAŞINI SINIR DIŞI ETTİLER

Öte yandan Kudüs'te cuma günü gözaltına alınan ve cumartesi akşamı çıkarıldıkları mahkemede kefalet karşılığı serbest bırakılan 3 Türk vatandaşından Kızılırmak ve Gargılı, Türkiye saatiyle 16.20'de Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağa bindirilerek İstanbul'a gönderildi.

Sınır dışı edilen vatandaşlarla birlikte Kudüs'e gelen ve tamamı erkek dört yetişkin ile 10 çocuktan oluşan grup da Türkiye'ye dönmek üzere aynı uçağa bindi.

İsrail tarafından sınır dışı edilen vatandaşların, Türkiye saatiyle 18.30 civarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşmaları bekleniyor.