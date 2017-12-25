Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Filistinliler, ister Türk bayrağıyla olsun isterse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimleriyle olsun her Cuma günü Kudüs’te yapılan gösterilerde Türkiye’nin bulunuşunun Filistin halkının şimdi ve tarihte ve İslam tarihindeki kilometre taşlarının varlığını gösterdiğini söylüyorlar.
Bu sahneler artık İsrail polisinin kaygı kaynağı olmaya başladı.
İsrail polisi Kudüs ve Mescidi Aksa’ya Türk bayrağı ile girmesine engel oluyor.
İKİ TÜRK VATANDAŞINI SINIR DIŞI ETTİLER
Öte yandan Kudüs'te cuma günü gözaltına alınan ve cumartesi akşamı çıkarıldıkları mahkemede kefalet karşılığı serbest bırakılan 3 Türk vatandaşından Kızılırmak ve Gargılı, Türkiye saatiyle 16.20'de Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağa bindirilerek İstanbul'a gönderildi.
Sınır dışı edilen vatandaşlarla birlikte Kudüs'e gelen ve tamamı erkek dört yetişkin ile 10 çocuktan oluşan grup da Türkiye'ye dönmek üzere aynı uçağa bindi.
İsrail tarafından sınır dışı edilen vatandaşların, Türkiye saatiyle 18.30 civarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşmaları bekleniyor.
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu olayın başından beri vatandaşların durumunu yakından takip ediyor.
NE OLMUŞTU?
İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde cuma günü gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı Abdullah Kızılırmak, Mehmet Gargılı ve Adem Koç cumartesi akşam saatlerinde çıkarıldıkları İsrail mahkemesince kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı.
Batı Kudüs'teki İsrail Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Türk vatandaşlarının, Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine girişleri ay sonuna kadar yasaklandı.
Kızılırmak ile Gargılı cuma günü yatsı namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isterken, Koç ise cuma namazı sonrası Eski Şehir bölgesinde yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınmıştı.
İsrail polisi Kızılırmak ile Gargılı'ya, "İsrail polisini darp etmek ve polise mukavemette bulunmak", Koç'a da "kamu düzenini bozmak ve illegal gösteriye katılmak" suçlamalarını yöneltmişti.
3 Türk vatandaşı da cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemede polisin suçlamalarını reddetmişti.
Kızılırmak ile Gargılı'nın Kudüs'ü ziyaret etmek için Belçika’dan geldiği, Koç'un ise İsrail'de faaliyet gösteren bir Türk inşaat firmasında dört aydır çalıştığı belirtilmişti.
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