Erdoğan'ın kabinesi netleşiyor

Kabinenin açıklanmasına günler kala Ankara kulisleri de hareketlendi. Kulislerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Dışişleri Bakanı olarak getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yine kulislere göre, Külliye’den bir ismin de bakanlar arasında yer alması bekleniyor. Bu ismin Cumhurbaşkanı baş danışmanlarından Mustafa Varank olduğu konuşuluyor.

Gözler Pazartesi açıklanacak isimlerde. Dışişleri Bakanlığı için Kalın’ın, birleştirilen Maliye ve Hazine Bakanlığı için ise Şimşek’in adı öne çıkıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beş yıl boyunca ülkeyi birlikte yöneteceği yardımcıları, ofis ve kurul başkanları ile bakanları Pazartesi günü açıklayacak. Erdoğan’ın yeni kabinesi için geri sayım başlarken, kulislerde konuşulan isimler netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı da yeni kabinede kimler olacağına ilişkin ipuçları verdi. Birkaç gün önce kabinede partili olmayan kişilerin yer alacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün sözlerine açıklık getirirken, "kabinede Meclis'ten isimler de olabileceğini” söyledi. Erdoğan, yeni isimlerle ilk toplantısını Cuma günü yapacak.

Yeni dönemde bakanların daha çok eski sistemdeki müsteşarlar gibi teknik ve icracı olarak işlev görmesi bekleniyor. Bu amaçla bakanlar daha çok teknokratlardan oluşacak. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’in, aynı kuruma bakan olması bekleniyor. Yine Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olacağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik’in de Spor Bakanı olacağı konuşuluyor. İçişleri Bakanlığı için de eski valilerden Vasip Şahin’in adı geçiyor. Kulislerde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeni kabinede yer almayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

İbre Şimşek’ten yana

Yine Ankara kulislerinde Enerji Bakanı Berat Albayrak için de iki seçenek konuşuluyor. Bir kez daha İstanbul milletvekili seçilen Albayrak’ın Ekonomi Politikaları Kurulu’nun başına getirilmesi veya yeniden enerji bakanı olması bekleniyor. Erdoğan’ın açıklamaları çerçevesinde, eski grup başkanvekillerinden Mustafa Elitaş’ın da kabine için adı geçiyor.

Ekonomi çevrelerinde en çok merak edilen konu ise 2007'den bu yana tüm kabinelerde yer alan Mehmet Şimşek’in görev alıp almayacağı. Şimşek’in yakın çevresine "yorulduğunu” söylediği biliniyor. Ancak Türkiye’nin ekonomik anlamda zor bir sürece girmesi ve borç yükü altındaki ülkenin yabancı sermayeye şiddetle ihtiyaç duyması ibrenin Şimşek’ten yana döndüğü yorumlarına yol açıyor. Şimşek’in yeni dönemde Maliye ve Hazine Bakanı olması bekleniyor. Küresel sermaye açısından "güvenilir ve öngürülebilir” bir isim olarak algılanan Şimşek, yabancı yatırımcılarla aynı dili konuşuyor olması açısından da, küresel yatırımcıların istediği bir isim olarak öne çıkıyor. Döviz kurlarında Mayıs ayında yaşanan türbülans üzerine İngiltere’yi ziyaret eden Şimşek’in burada yabancı yatırımcılara "enflasyonla mücadelenin öncelik olacağı, yapısal reformların derhal yapılacağı” sözlerini vermesi piyasalar tarafından olumlu karşılanmıştı. İngiltere dönüşü 1 Haziran’da yapılan yüksek faiz artışı ile kurun ateşi düşmüştü. Kulis bilgilerine göre, İngilizler, daha önce Merrill Lynch'te Türkiye raportörü olarak görev yapan Şimşek’i "piyasalara güven veren” isim olarak görüyor.

Aslı Işık / Ankara

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