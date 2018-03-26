Erdoğan'ın 'Sincar'a operasyon başladı' sözlerine Irak'tan yalanlama geldi

Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda bir sonraki hedefin Tel Rıfat olacağı sinyalini vererek, "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp harekâtı amacına ulaştıracağız" dedi.

Erdoğan konuşmasının devamında ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Sincar'a (Şengal) yönelik operasyonlar düzenlediğini açıkladı.

Cuımhurbaşkanı'nın bu açıklaması ile ilgili konuşan Iraklı askeri yetkililer, böyle bir sınır ötesi operasyonun olmadığını söyledi.

Iıak Müşterek Harekat Komuta Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ninova, Sinjar ve sınır bölgelerinde kontrol Irak güçlerindedir" denildi.

Reuters haber ajansına konuşan yerel kaynaklar da bölgede sıradışı bir askeri hareketliliğin bulunmadığını açıkladı.

Erdoğan: Sincar'a operasyonlar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Afrin ile bu iş bitmeyecek dedik. PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler, 'Sincar'a da gireceğiz' dedim. Oraya da operasyonlar başladı" demişti.