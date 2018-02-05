Erdoğan'ın tarihi Vatikan ziyareti başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Kilisesi lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco ile görüşmek üzere bugün Vatikan'ı ziyaret ediyor. Erdoğan'ın ziyareti, 1959'da dönemin cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Vatikan ziyaretinden sonra ilk ve 1960'ta Vatikan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin kurulmasından bu yana tek olma özelliği taşıyor.

59 yıl sonra ilk kez Türkiye'den Vatikan'a cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret yapılması, bazı kilit unsurların bir araya gelmesiyle mümkün olabildi.

Ziyaretin tetikleyicisi kuşkusuz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı oldu. Bu karar, birbirlerine genellikle mesafeli yaklaştıkları söylenebilecek Türkiye ile Vatikan yönetimlerini ortak çizgide buluşturdu.

Trump'ın geçen Aralık başındaki bu kararı üzerine, Papa Francesco kaygısını dile getirerek "Kudüs'ün BM kararlarıyla belirlenmiş statüsüne saygı gösterilmesi" çağrısı yaptı. Kudüs'ün hem Yahudiler, hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar için kutsal bir kent olduğunu vurgulayan Papa, "Bu kimliğinin korunması ve güçlendirilmesi için dua ediyorum" dedi.