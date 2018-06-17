Erdoğan’ın Yenikapı Mitinginden Satırbaşları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Büyük İstanbul Mitingi’ olarak duyurulan etkinliği için kentteki yollar sabah erken saatlerde trafiğe kapatıldı. Üzerine yağan sağanak yağış bazı yolları kapatınca, Yenikapı’daki dev miting alanına ulaşmamız saatler alıyor.

Erdoğan’ın konuşması öncesi Binali Yıldırım kalabalığa sesleniyor ve eski başbakanlardan Tansu Çiller de alkışlar eşliğinde sahnede tanıtılıyor. Çiller, ‘bugün milli bir şuurla buradayım’ dedi. Daha sonra Erdoğan kendisine siyaset kapılarını açan kenttekilere bayramın üçüncü günü ilk sözleri şöyle oluyor:

“Aşkım, sevdam, yarim İstanbul. Kardeşim, kaderdaşım, yoldaşım İstanbul. Güleni şöyle dursun ağlayanı bile bahtiyar İstanbul. Seni saygıyla, hürmetle selamlıyorum İstanbul. Tüm babaların bu güzel gününü tebrik ediyorum. Babaları şehit olduğu için böyle bir günü boynu bükük geçiren evlatlarıma diyorum ki sizin 81 milyon manevi babanız var. Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Rabbim nazardan saklasın inşallah 6 günümüz var. Bu muhteşem meydandan İstanbul'un tüm mahallelerindeki kardeşlerime en kalbi selamlarımı gönderiyorum.”

Daha sonra İstanbul belediye başkanlığından beri yaptığı hizmetleri hatırlattı, rakibi Muharrem İnce’ye eleştirilerini sürdürdü ve seçmenlerden 24 Haziran’da ‘demokrasi bayramı’na hazırlanmalarını istedi.

Amerika’nın Sesi, mitinge katılan AK Partililere mikrofon uzattık ve ‘neden Erdoğan’ sorusuna yanıt aradık. İşte izlenimler…

