HABER

Erdoğan’ın Yenikapı Mitinginden Satırbaşları

17.06.2018 21:53 | Son Güncelleme

Amerika'nın Sesi muhabiri Mehtap Çolak Yılmaz, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yenikapı mitingini izledi. Erdoğan Muharrem İnce’ye eleştirilerini sürdürürken seçmenlerden 24 Haziran’da ‘demokrasi bayramı’na hazırlanmalarını istedi

Erdoğan’ın Yenikapı Mitinginden Satırbaşları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Büyük İstanbul Mitingi’ olarak duyurulan etkinliği için kentteki yollar sabah erken saatlerde trafiğe kapatıldı. Üzerine yağan sağanak yağış bazı yolları kapatınca, Yenikapı’daki dev miting alanına ulaşmamız saatler alıyor.

Erdoğan’ın konuşması öncesi Binali Yıldırım kalabalığa sesleniyor ve eski başbakanlardan Tansu Çiller de alkışlar eşliğinde sahnede tanıtılıyor. Çiller, ‘bugün milli bir şuurla buradayım’ dedi. Daha sonra Erdoğan kendisine siyaset kapılarını açan kenttekilere bayramın üçüncü günü ilk sözleri şöyle oluyor:

“Aşkım, sevdam, yarim İstanbul. Kardeşim, kaderdaşım, yoldaşım İstanbul. Güleni şöyle dursun ağlayanı bile bahtiyar İstanbul. Seni saygıyla, hürmetle selamlıyorum İstanbul. Tüm babaların bu güzel gününü tebrik ediyorum. Babaları şehit olduğu için böyle bir günü boynu bükük geçiren evlatlarıma diyorum ki sizin 81 milyon manevi babanız var. Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Rabbim nazardan saklasın inşallah 6 günümüz var. Bu muhteşem meydandan İstanbul'un tüm mahallelerindeki kardeşlerime en kalbi selamlarımı gönderiyorum.”

Daha sonra İstanbul belediye başkanlığından beri yaptığı hizmetleri hatırlattı, rakibi Muharrem İnce’ye eleştirilerini sürdürdü ve seçmenlerden 24 Haziran’da ‘demokrasi bayramı’na hazırlanmalarını istedi.

Amerika’nın Sesi, mitinge katılan AK Partililere mikrofon uzattık ve ‘neden Erdoğan’ sorusuna yanıt aradık. İşte izlenimler…

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Saadet Partisi’nden Hükümete ‘Suruç’ TepkisiSaadet Partisi’nden Hükümete ‘Suruç’ Tepkisi
HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş TRT'de konuştu: Tek adam değil, çok insanızHDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş TRT'de konuştu: Tek adam değil, çok insanız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Talat Bulut'a bir şok da Mahsun Kırmızıgül'den geldi

Talat Bulut'a bir şok da Mahsun Kırmızıgül'den geldi

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bit pazarından kulak temizleme çubuğu aldı! Kutudan çıkanları görünce ne yapacağını şaşırdı!

Bit pazarından kulak temizleme çubuğu aldı! Kutudan çıkanları görünce ne yapacağını şaşırdı!

İsrail'den Suriye konusunda yeni açıklama: İran'ı vuracağız

İsrail'den Suriye konusunda yeni açıklama: İran'ı vuracağız

Hırvatistan'da batmakta olan Türk gemisi kurtarıldı!

Hırvatistan'da batmakta olan Türk gemisi kurtarıldı!

ABD'de festivalde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de festivalde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorununda tarihi anlaşma imzalandı

Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorununda tarihi anlaşma imzalandı

Meksika'da tropik fırtına alarmı verildi

Meksika'da tropik fırtına alarmı verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.