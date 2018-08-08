'Erdoğan'ın Ziyareti Alman iç Politikasında Tartışmalara Yol Açabilir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağı açıklandı. Erdoğan 2014'ten beri ve Cumhurbaşkanı sıfatı ilk kez Almanya'yı resmi düzeyde ziyaret edecek.

Daha önce ziyaretle ilgili Alman basınında yer alan haberleri doğrulayan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcüsü, Erdoğan’ın Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel’le bir araya geleceğini duyurdu.

‘Devlet ziyareti’ olarak sınıflandırılan en üst düzey ziyaret kapsamında, Erdoğan’ın Steinmeier tarafından Almanya Cumhurbaşkanlığı Konutu Bellevue Sarayı’nda askeri törenle karşılanacağı ve onuruna ziyafet verileceği, başbakanlık binasında ise Merkel’le bir araya geleceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Erdoğan-Merkel buluşmasında ele alıncak konular hakkında iki taraftan yetkililerin ‘yakın istişare’ içinde olduğunu belirtti. Almanya’da ‘devlet ziyaretleri’ olarak tanımlanan ziyaretlerde konuk devlet adamlarının başkent Berlin dışında bir başka eyaleti de ziyaret etmeleri bekleniyor. Erdoğan’ın bu konuda bir planının olup, olmadığı netleşmedi. Aynı şekilde Cumhurbaşkanının bundan önceki Almanya ziyaretlerinde olduğu gibi vatandaşlarla bir araya gelip, gelmeyeceği konusunda da henüz bir bilgi verilmedi. Bild gazetesi, Erdoğan’ın Berlin’de vatandaşlara yönelik bir konuşma yapmasının planlandığını öne sürmüştü.