Erdoğan'ın ziyareti Alman siyasetçileri ikiye böldü

Kimilerine göre ise bu ziyaret önemli meseleleri konuşma fırsatı yaratabilir.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında Almanya'ya gerçekleştirmesi muhtemel ziyaretin ayrıntıları henüz belli değilken, askeri törenle karşılanacağı ve onuruna ziyafet verileceği söylentileri kimi Alman siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

Erdoğan'ın Berlin'den resmi bir davet aldığı bilgisini DW'ye doğrulayan Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcü Yardımcısı Eshter Uleer, "Ziyaretin planlaması henüz başlangıç aşamasında" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili olarak ise sadece tarihi değil, aynı zamanda temasların hangi düzeyde gerçekleşeceği de belirsizliğini koruyor. Görüşmeler, düşük kademede bir çalışma toplantısından, en üst düzeyde bir devlet töreni arasındaki yelpazede gerçekleşebilir.

Erdoğan "evde kalmalı"

Almanya'daki kimi muhalefet partileri böyle bir ziyaretin yanlış mesajlar vereceği görüşünde. Yeşiller partisi milletvekili Cem Özdemir, Erdoğan'ın "demokratik bir ülkenin normal bir devlet başkanı olmadığını ve bu şekilde karşılanmaması gerektiğini" belirtti.