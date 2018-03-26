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Erdoğan'la görüşecek Borisov'a tazminat hatırlatması

26.03.2018 18:34 | Son Güncelleme

Varna'da Erdoğan ile bir araya gelecek olan Bulgar Başbakan Borisov'a görüşmede Bulgaristan'ın tazminat taleplerini de hatırlatması için çağrı yapıldı.

Erdoğan'la görüşecek Borisov'a tazminat hatırlatması

Bulgar Cumhurbaşkanı, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiği görüşünde.Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Varna'daki AB zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Başbakan Boyko Borisov'a çağrıda bulundu.

Zirve, 1913 yılındaki İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra Doğu Trakya'daki evlerini terk etmek zorunda kalan 250 binden fazla Bulgar'ın anısına Bulgaristan tarafından "Trakya Günü" kabul edilen 26 Mart'ta gerçekleşiyor. Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Balkan Savaşı'nda kaybettiği Edirne ve Kırklareli dâhil bazı topraklarını İkinci Balkan Savaşı'nda geri almıştı.

Borisov, söz konusu topraklardan ayrılan Bulgarların akrabaları için Türkiye'den tazminat isteyen Bulgaristan'ın bu talebini Erdoğan ile yapacağı görüşmede yeniden gündeme getirip getirmeyeceğine dair bir açıklamada bulunmadı.

Ancak Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Erdoğan'a baskı yapma fırsatı olarak gördüğü bu şansın kaçırılmaması gerektiğini düşünüyor.

10 milyar dolarlık tazminat talebi

"Bulgaristan'ın ev sahibi rolünde kalmamasını ümit ediyorum" diyen Radev, "Başbakan'ın, Türkiye'nin iç işlerimize karışmaması ve Trakyalı mültecilerin tazminatı konularını gündeme getireceğini umuyorum" diye ekledi.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) de Borisov'a aynı doğrultuda çağrıda bulundu. Partiden, "Bulgaristan'ın Avrupa ile Türkiye arasındaki arabuluculuk rolü, ülkenin ulusal çıkarlarının pahasına yapılmamalı" açıklaması geldi.

Bulgaristan'da İkinci Balkan Savaşı sonrası evlerini terk eden mültecilerin akrabalarını temsil eden dernekler, Bulgarların geride bıraktıkları mülklerine karşılık yaklaşık 10 milyar dolar tazminat talep ediyor. Söz konusu mültecilerin akrabalarının sayısının 800 bin ile 1 milyon arasında olduğu belirtiliyor.

Erdoğan'a protesto

Erdoğan, Varna'da Avrupa Birliği dönem başkanı Bulgaristan'ın Başbakanı Borisov'un yanı sıra AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile de görüşecek.

Varna'daki zirve öncesi yüzlerce kişinin katıldığı bir protesto gösterisi de düzenlendi. Bulgar parlamentosunda temsil edilmeyen bazı milliyetçi partilerin çağrısıyla düzenlenen gösteride, Varna zirvesi protesto edildi. Göstericiler, "Erdoğan'ı durdurun" ve "Avrupa'da diktatörlere yer yok" ifadelerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

DW,rtr,dpa/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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