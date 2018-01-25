ErdoğanTrump görüşmesi sonrası Türkiye'den yalanlama

Ankara, Beyaz Saray açıklamasında yer alan bazı ifadelerin görüşmede gündeme gelmediğini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Çarşamba günü gerçekleşen ve ağırlıklı olarak Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyon konuşulan telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamadaki bazı bölümlere Ankara'dan yalanlama geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmede Trump'ın "Türkiye'den gelen yıkıcı ve yanlış retorik ile uzatılan Olağanüstü Hâl koşulları altında gözaltına alınan ABD vatandaşları ve çalışanları konusundaki endişelerini dile getirdiği" belirtilmişti. Açıklamada ayrıca, Trump'ın görüşmede "Afrin'de artan şiddetle ilgili endişelerini ilettiği" bildirilmişti.

Ancak Cumhurbaşkanlığı kaynakları açıklamanın bu bölümlerini reddederek, Trump'ın "Türkiye'den gelen yıkıcı ve yanlış söylemler" diye bir ifade kullanmadığını belirtti. Kaynaklar, "Konuşmalarda ABD'nin açıkça eleştirilmesinin rahatsızlık uyandırdığına değindi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da, terör örgütü PYD/YPG'ye silah verilmesinden FETÖ'nün başının himayesine kadar uzanan ABD politikalarının Türk kamuoyunda ciddi infiale neden olduğundan söz etti" dedi.