Erkeği olmadan üreyen mutant kerevit dünyayı istila ediyor

Araştırma ekibinden Dr. Wolfgang Stein Kanada devlet televizyonu CBC'de yaptığı açıklamada "Bir benekli kerevitiniz varsa, üç ay sonra 200 ya da 300 tane olur" dedi. Aslında, bu tatlı su kerevitinin nasıl tek başına ürediğini inceleyen biliminsanları, kanserin nasıl yayıldığını daha iyi anlayabilir.

Nature, Ecology an Evolution (Doğa, Ekoloji ve Evrim) adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmada işgalci benekli kerevitlerin, Madagaskar'daki yerli kerevit türlerini tehdit ettiği belirtildi.

Bilimsel adı Procambarus virginalis olan tür daha 30 yıl öncesine kadar yoktu. Ancak şimdi Japonya, Madagaskar, İsveç ve ABD'de vahşi yaşamda görülüyor.

10 bacaklı mutant tür, Avrupa Birliği tarafından ise yasaklandı.

Yeni yapılan bir çalışmaya göre benekli kerevit adı verilen türün kökeni, DNA'sındaki bir mutasyon sayesinde tek başına üreyebilen bir tek dişiye dayanıyor.

Erkeği olmadan üreyebilen dişilerden oluşan ve sadece 30 yıllık geçmişe sahip yeni bir kerevit türünün hızla çoğaldığı ve dünya genelindeki ekosistemleri işgal etmeye başladığı belirtildi.

Benekli kerevitler Kanada'daki evcil hayvan dükkanlarından ya da internette alınabiliyor. İnternetteki bir ilanda bir satıcı bir küçük benekli kereviti bedavaya verirken, biraz daha büyük beş kerevit için 20 Kanada doları istiyor.

Kanada'da şu anda vahşi yaşamda benekli kerevit bulunmuyor. Ancak yetkililer bu canlıları doğaya salmanın yasadışı olduğu uyarısında bulunuyor.

NASIL ÜREDİLER?

Her şey 1990'lı yıllarda Almanya'daki bir evcil hayvan dükkanında başladı. Florida'ya özgü bir tür olan pullu kerevitin bir dişisi ek bir kromozom dizisiyle dünyaya geldi.

Böylece erkeği olmadan üremeye başladı. Bu dişiden doğan kerevitler de her seferinde yüzlerce yumurta ürettiler.

Bu genetik açıdan birbirinin kopyası olan kerevitler, özellikle Almanya'daki akvaryum tutkunları arasında büyük ilgi gördü.

Ancak tür sadece bir kaç ay içinde aşırı bir şekilde türeyince, insanlar benekli kerevitleri Avrupa genelindeki göllere bıraktılar.

Madagaskar'da da ucuz bir protein kaynağı olarak ülkeye getirilen kerevitler şu anda yerli türleri tehdit eder hale geldi.

AB ve ABD'nin iki eyaletinde benekli kerevitlere yasak geldi. Ancak tür, vahşi yaşamda üremeye devam ediyor.