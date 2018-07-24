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'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2018 17:09 | Son Güncelleme

İngiltere bu korkunç olayla sarsılıyor! 11 yaşındaki kıza, 'erkek arkadaşı olduğunda nasıl davranması gerektiğini öğretmek' bahanesiyle defalarca tecavüz eden ikiz erkek kardeşlere yaklaşık 30 yıl hapis cezası verildi.

'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti

31 yaşındaki Steven ve Stanley Muchemwa 11 yaşındaki kıza yatak odalarında defalarca tecavüz etti.

İKİZ SAPIKLARIN GEREKÇESİ ŞOKE ETTİ

Mahkemede savunma sırasında ikizlerden biri yaptığı cinsel saldırıyı gerekçelendirirken 'Ona erkek arkadaşı olduğunda nasıl davranması gerektiğini öğretiyordum' ifadesini kullandı.

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BİRİ TECAVÜZ ETTİ DİĞER İZLEDİ

Küçük kız ise yaptığı açıklamada 2014 yılında önce elle sarkıntılıkların başladığını ve ilk tecavüzün Steven tarafından yapıldığını ve bu sırada Stanley'nin odada volta atarak olup biteni izlediğini söyledi.

İkiz sapıkların tam olarak ne iş yaptığı belirtilmese de kızın okuduğu okulda çalıştıkları ve annesinin kızını bir çok kez onunla ilgilenmeleri için emanet ettiği belirtildi.

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Mahkeme salonunda yaşadıklarını anlatan mağdur kızın annesi tecavüzler başladığında bu yana kızın karakterinde büyük değişiklikler olduğunu söyledi ve daha çok kabus gördüğünü ekledi.

İkizlerden Steven 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırırken Stanley 14 yıl hapis cezası aldı.

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