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Erkek arkadaşının cinsel organını kesti! Sebebi şoke etti

DÜNYA HABERLERİ  | 26.05.2018 15:15 | Son Güncelleme

Arjantin'de bir kadın sevgilisine bahçe makasıyla saldırarak cinsel organını kesti. Kadının duruşma öncesi verdiği ifade olayın sebebini ortaya çıkardı.

Erkek arkadaşının cinsel organını kesti! Sebebi şoke etti

Arjantin’in Cordoba şehrinde yaşanan olayda, Brenda Barattini sevgilisi Sergio Fernandez’e uyuduğu sırada bahçe makasıyla saldırdı.

Fernandez’in cinsel organını kesen kadın, ortalığı kana bulayan olay sonrası polis ve ilk yardım ekiplerine haber verdi.

Cinsel organının yüzde 90’ı kesildiği belirlenen Fernandez hastaneye kaldırılırken, Barattini ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme öncesinde olayla ilgili ifadesi ortaya çıkan 26 yaşındaki Barattini, sevgilisine neden saldırdığını söyledi.

Barattini, “Sevgilimin cinsel organını kestim çünkü, ikimizin seks kasetini arkadaşına vermişti. Ben kendimi koruyordum” dedi. Amacının Fernandez’i öldürmek olmadığını söyleyen Barattini, “Kan görünce panikledim ve yardım istedim” ifadelerini kullandı.

Barattini önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Brenda Barattini

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