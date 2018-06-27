Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp tecavüz etti!

Eski erkek arkadaşının evine gizlice giren ve genç adam eve girdiğinde saldırmaya başlayan 19 yaşındaki kadın erkek arkadaşını yanındaki silah ve bıçakla tehdit etti.
Erkek arkadaşının kendisinden ayrılmasını kabullenemediği ifade edilen kadının önce elindeki bıçağı erkek arkadaşının boğazına dayayarak tehditler savurduğu, daha sonra ise adam ile ilişkiye girdiği ifade edildi.
Yerel basına göre, kadın erkek arkadaşını tehdit ettikten sonra soyunmasını ve yatağa geçmesini yoksa ona zarar vereceğini söyledi. Cinsel ilişkiden sonra yatağa idrarını yapan kadın olayın ardından yakalandı ve gözaltına alındı.
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