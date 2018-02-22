Erkek kılığında stadyumlara giren İranlı Zehra

İran'da kadınların statyumlarda erkek futbol takımlarının maçlarını izlemesi yasak. Ancak bunu umursamayan birçok kadın kılık değiştirerek maç izliyor. Bunlardan biri de Zehra Hoşnavaz.

Yakalanma tehlikesini neden göze aldığı sorusunu ise Zehra şöyle cevaplıyor:

"Tahran'da meydana gelen depremden sonra düşündüm, o an ölseydim hayalimdeki birçok şeyi gerçekleştiremeyecektim, ben de stadyumda maç izleme hayalimi gerçekleştirmek için böyle bir yol izledim."

Ancak Zehra'nın bu oyunu fark edilince hem takımı Persepolis'in teknik direktöründen hem de futbol federasyonundan uyarı gelmiş. Federasyon, Persepolis'in her haftaki maçı öncesi Zehra'yı arayarak evde olup olmadığını kontrol ediyor.

Yaptığının risk olduğunun farkında olan Zehra, bu girişiminin İran'da kadınlara uygulanan maç izleme yasağının son bulmasına yardımcı olmasını umuyor. (Euronews)