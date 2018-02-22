HABER

Erkek kılığında stadyumlara giren İranlı Zehra

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2018 14:48 | Son Güncelleme

İran'da kadınların erkek takımlarının futbol maçlarını izlemeleri yasak. Ancak Zehra Hoşnavaz bu yasağı umursamıyor. Desteklediği takım Persepolis'in maçlarını sahasında izlemek için sahte sakal ve spor kıyafetlerle erkek kılığına giren Zehra'nın bu taktiği işe yaramış. Zehra, güvenlik kontrolünü atlatıp stadyumlara girebilmeyi başarıyor.

İran'da kadınların statyumlarda erkek futbol takımlarının maçlarını izlemesi yasak. Ancak bunu umursamayan birçok kadın kılık değiştirerek maç izliyor. Bunlardan biri de Zehra Hoşnavaz.

Yakalanma tehlikesini neden göze aldığı sorusunu ise Zehra şöyle cevaplıyor:

"Tahran'da meydana gelen depremden sonra düşündüm, o an ölseydim hayalimdeki birçok şeyi gerçekleştiremeyecektim, ben de stadyumda maç izleme hayalimi gerçekleştirmek için böyle bir yol izledim."

Ancak Zehra'nın bu oyunu fark edilince hem takımı Persepolis'in teknik direktöründen hem de futbol federasyonundan uyarı gelmiş. Federasyon, Persepolis'in her haftaki maçı öncesi Zehra'yı arayarak evde olup olmadığını kontrol ediyor.

Yaptığının risk olduğunun farkında olan Zehra, bu girişiminin İran'da kadınlara uygulanan maç izleme yasağının son bulmasına yardımcı olmasını umuyor. (Euronews)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN kadın futbol

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...

Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...

Her daireye otopark geliyor

Her daireye otopark geliyor

Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Tepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözler

Tepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Af Örgütü Yıllık Raporunda Türkiye’ye Sert Eleştiriler

Af Örgütü Yıllık Raporunda Türkiye’ye Sert Eleştiriler

İtalyan siyasi liderden Eni tepkisi: Türkiye'nin AB üyesi olmasından söz etmek delilik

İtalyan siyasi liderden Eni tepkisi: Türkiye'nin AB üyesi olmasından söz etmek delilik

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Trump’ın ‘Öğretmenleri Silahlandıralım’ Teklifi Tartışılıyor

Trump’ın ‘Öğretmenleri Silahlandıralım’ Teklifi Tartışılıyor

Rusya: ABD ve PYD Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor

Rusya: ABD ve PYD Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.