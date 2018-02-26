HABER

Erkeklere kötü haberi verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2018 20:32 | Son Güncelleme

Londra’ya bağlı Westminster doğumlu manken ve oyuncu Emily Ratajkowski, erkek hayranlarını üzdü. Sebastian Bear McClard’la evlenen Ratajkowski, kötü haberi Instagram hesabından duyurdu.

Erkeklere kötü haberi verdi

5 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra’dan ABD’nin Kaliforniya Eyaletine yerleşen manken ve oyuncu Emily Ratajkowski, evlendiğini açıkladı. Instagram hesabından eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ratajkowski, yanına da “Gizlice evlendim” mesajını yazdı. Emily Ratajkowski, ilk kez iki hafta önce Sebastian Bear McClard’la görülmüştü. Hemen ardından gelen evlilik haberi, erkek hayranlarını düş kırıklığına uğrattı.

Daha küçük yaşlardayken Kaliforniya’da ‘Ford Models’ adlı modellik ajansına yazılan Ratajkowski, 2004’te ‘Andrew’s Alteration’ isimli kısa filmle oyunculuk kariyerine başladı. 2005’te ‘A Year and a Day’ adlı filmde küçük bir rolde yer alan güzel oyuncu, 2011’de Treats! Magazine adlı dergiye verdiği pozlardan sonra işleri açıldı.

manklen-hdef

Maroon 5’ın ‘Love Somebody’ ve Robin Thicke’in ‘Blurred Lines’ adlı şarkılarının video kliplerinde oynadı. Çıplak olarak yer aldığı ‘Blurred Lines’ klibi, ‘topluluk kurallarının ihlali’ sebebiyle YouTube tarafından kaldırılan Ratajkowski, 2014’te yönetmenliğini David Fincher’ın üstlendiği ‘Kayıp Kız’ (Gone Girl) filmiyle ilk büyük çaplı sinema deneyimini yaşadı.

Spor yaparken canından oluyordu!Spor yaparken canından oluyordu!
Değişimin böylesi! O artık dünyanın en ünlü modellerinden biriDeğişimin böylesi! O artık dünyanın en ünlü modellerinden biri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Londra Westminster emily ratajkowski instagram

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Süleyman Soylu istifa edecek mi? Erdoğan'dan açıklama geldi

Süleyman Soylu istifa edecek mi? Erdoğan'dan açıklama geldi

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Soyağacı uygulaması için bomba iddia! 'Seçimde hile yapacaklar'

Soyağacı uygulaması için bomba iddia! 'Seçimde hile yapacaklar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zeytindalı Operasyonu’nun Hedefi Terör mü Seçim Kazanmak mı?

Zeytindalı Operasyonu’nun Hedefi Terör mü Seçim Kazanmak mı?

ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

Hollanda'da başörtüsünü çıkarmak istemeyen 14 yaşındaki kıza saldırı

Hollanda'da başörtüsünü çıkarmak istemeyen 14 yaşındaki kıza saldırı

Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı

Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı

Slovakya'da 27 yaşındaki araştırmacı gazetecinin öldürülmesine büyük tepki

Slovakya'da 27 yaşındaki araştırmacı gazetecinin öldürülmesine büyük tepki

Donald Trump'a 'yüksek' darbe

Donald Trump'a 'yüksek' darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.