Erkeklere kötü haberi verdi

5 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra’dan ABD’nin Kaliforniya Eyaletine yerleşen manken ve oyuncu Emily Ratajkowski, evlendiğini açıkladı. Instagram hesabından eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ratajkowski, yanına da “Gizlice evlendim” mesajını yazdı. Emily Ratajkowski, ilk kez iki hafta önce Sebastian Bear McClard’la görülmüştü. Hemen ardından gelen evlilik haberi, erkek hayranlarını düş kırıklığına uğrattı.
Daha küçük yaşlardayken Kaliforniya’da ‘Ford Models’ adlı modellik ajansına yazılan Ratajkowski, 2004’te ‘Andrew’s Alteration’ isimli kısa filmle oyunculuk kariyerine başladı. 2005’te ‘A Year and a Day’ adlı filmde küçük bir rolde yer alan güzel oyuncu, 2011’de Treats! Magazine adlı dergiye verdiği pozlardan sonra işleri açıldı.
Maroon 5’ın ‘Love Somebody’ ve Robin Thicke’in ‘Blurred Lines’ adlı şarkılarının video kliplerinde oynadı. Çıplak olarak yer aldığı ‘Blurred Lines’ klibi, ‘topluluk kurallarının ihlali’ sebebiyle YouTube tarafından kaldırılan Ratajkowski, 2014’te yönetmenliğini David Fincher’ın üstlendiği ‘Kayıp Kız’ (Gone Girl) filmiyle ilk büyük çaplı sinema deneyimini yaşadı.
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