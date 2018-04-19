Erken Seçim 2018: ABD basınına göre sonucu değil, tarihi sürpriz

"Ancak bu karar, otoriterleşme eğilimleri göstermekle eleştirilen Erdoğan'ın, Afrin'e yönelik başarılı askeri operasyonun ardından giderek artan milliyetçi duyguları, ekonominin sıkıntıya girebileceği yönündeki uyarıların hayata geçmesi öncesinde oya çevirmesine yardımcı olacak.

ABD'de kamu yayıncılığı yapan PBS, Erdoğan'ın erken seçim kararıyla Türkiye'yi "gafil avladığını" yazdı ve haberinde şu değerlendirmelere yer verdi:

ABD basınının dikkat çektiği bir diğer nokta da bu seçimlerle birlikte yeni sistemin yürürlüğe girecek olması ve Erdoğan'ın gücünü pekiştireceği yönünde.

Amerikan medya organları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca erken seçim yapılmayacağını söylemesi nedeniyle alınan kararın "şaşırtıcı olduğu" ancak seçimlerin sonucunun sürpriz niteliği taşımayacağı konusunda hemfikir görünüyor.

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 3 Kasım 2019 yerine 24 Haziran'da yapılması kararı, ABD basınında geniş yer buldu.

"Bu karar ayrıca, henüz birçoğu Erdoğan'ın karşısına çıkaracakları adayı belirlememiş olan muhalefet partilerinin de yarışa çok dezavantajlı bir şekilde başlamasını sağlıyor."

New York Times: Cumhurbaşkanı için doğru bir zamanlama

ABD'nin önde gelen yayınların New York Times da, "Erdoğan gücünü pekiştirmek için erken seçim çağrısı yaptı" başlıklı haberinde, bu kararın cumhurbaşkanı doğru bir zamanlamada alındığını belirterek, şu yorumları yaptı:

"Yaklaşık yüzde 40 ile ülkenin en beğenilen siyasetçisi olmayı sürdüren Erdoğan'ın bu ani kararı, hem Türkiye'nin kendi iç siyasetinin hem de uluslararası eğilimlerin Erdoğan'ın otokratik tarzının lehine olduğu bir dönemde doğru zamanlamayı tutturmak istermiş gibi görünüyor.

"Bu seçimler, Türkiye'nin cumhurbaşkanının daha da fazla yetki sahibi olduğu, başbakanlık makamının lağvedildiği ve parlamentonun yetkilerinin azaltıldığı başkanlık sistemine geçişini de öne çekmiş olacak.

"Erken seçimlerin bir diğer amacı da siyasi muhalefeti zayıflatmak gibi görünüyor."

WSJ: Erdoğan bir kumar oynuyor

ABD'nin en çok satan gazetesi Wall Street Journal da bu kararı "kumar" olarak nitelendirdi: