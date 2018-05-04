Erken seçim 2018 - CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce: Sosyal medya fenomenliğinden cumhurbaşkanı adaylığına

Bu dönemde yasama faaliyetleri sırasında sık sık sert çıkışlarıyla, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekilleri ve hükümetle girdiği polemiklerle dikkat çekti.

İnce, milletvekili olabilme hedefine 2002 yılına ulaştı. O tarihten bu yana da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında milletvekili olarak görev yapıyor.

1995 seçimlerinde CHP tarafından Yalova'da ikinci sıradan aday gösterildi. Ancak, CHP o seçimlerde Yalova'dan milletvekili çıkaramadı.

54'üncü yaş gününde resmen cumhurbaşkanı adayı olan İnce, aslında eğitimci bir geçmişe sahip. Çeşitli okullarda fizik öğretmenliği ve müdürlük yapan İnce, 1990'lı yıllarda siyasete girdi.

O dönem kürsüde yaptığı konuşmada, AKP milletvekillerine kaçının çocuğunu İmam Hatip Lisesi'nde okuttuğunu sordu ve sadece bir kişinin parmak kaldırmasının ardından da tepki gösterdi.

İnce, o dönemde CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol'a mektup yazarak "imam hatip lisesi mezunu olduğu için ÖSS'de mağdur olduğunu ve bu nedenle ABD'de okuduğunu söyleyen" Bilal Erdoğan'a, "Ben erken seçim olur parasını ödeyemem diye kendi çocuklarımı devlet okuluna yolladım. Babanızın üç çocuğunu ABD'de okutması takdire şayandır. Sanırım, arkadaş grubum olan öğretmenler, esnaflar, şoförler, doktorlar, yeterince yetenekli değiller. Gerçekten çok şanslısınız" sözleriyle yanıt verdi.

2013 yılında da TBMM Genel Kurulu'nda dördüncü yargı paketiyle ilgili görüşmeler sırasında sözlerine müdahale eden AKP'den bir milletvekiline, "Ya bir sus be, Allah'ın belası adam, bir sus be" sözleriyle karşılık vermesi tepki topladı.

Sosyal medyada üne kavuştu

TBMM'deki ilk yıllarında zaman zaman sert çıkışlarıyla medyada kendine yer bulsa da Muharrem İnce'nin daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan ise 2009 yılında bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmanın bir anda sosyal medyada yayılması oldu.